人材不足が深刻化する中、企業にとって優秀な人材の確保と定着は重要な経営課題となっている。給与や福利厚生などの待遇面に加え、近年は働く環境や企業文化も就職先を選ぶ重要な要素になりつつある。では、学生から「働きたい」と思われる企業には、どのような共通点があるのだろうか。

こうしたテーマについて、イトーキは北海道大学とHBAからゲストを迎え、セミナー「働きたいと思われる会社は何が違うのか―学生・企業・空間の視点から考える採用・定着のヒント」を開催した。

欲しい人材に出会えない、採用できても定着しない、自社の魅力が十分に伝わらないといった課題を抱える企業が増えている中で、このセミナーでは、「働きたいと思われる会社」の条件について、学生・企業・オフィス空間という3つの視点から考察した。

セミナーの様子

登壇したのは、北海道大学 教育イノベーション機構 キャリアデザインセンター学部・修士就職支援ユニット長の川上あき氏、HBA 経営企画本部 ファシリティ管理室 次長の皆川修子氏、イトーキ ワークスタイルデザイン統括部 第1デザインセンター センター長の星幸佑氏の3人だ。

学生が企業に求めるのは「何をするか」から「誰と働くか」へ

最初に取り上げられたのは、近年の学生の就職観の変化だ。

北海道大学の川上氏によると、現在の学生は働く環境に対して多様な価値観を持っている一方、対面でのコミュニケーションの取りやすさを重視する傾向があるという。

北海道大学では、イトーキのオフィスを学生が見学し、その経験をもとに学習環境について考える授業を実施した。学部1年生を対象とした全15回の授業では、オフィス見学後にワークショップを行い、学生自身が理想的な学習空間について検討した。

川上氏は、その結果について「どの班からも共通して出てきたのが、対面でのコミュニケーションを学ぶ空間でどう確保していくのかという意見でした」と振り返る。

北海道大学 教育イノベーション機構 キャリアデザインセンター学部・修士就職支援ユニット長 川上あき氏

学生からは、他者と意見交換しやすい場所が必要である一方、集中して勉強できる場所も欲しいという意見が出されたという。これは、企業がオフィスに求めるコミュニケーションと集中の両立という課題にも通じるものだ。

こうした価値観は、学生の就職活動にも表れている。川上氏によると、北海道大学では理系学生の約8割が北海道外に就職しており、学部生を含めても約7割が道外に出ているという。道内企業への就職を希望する学生も少なくないが、自分の専門性を生かせる仕事があるのか分からず、選択肢に入れられないケースもある。

「学生が最初に重視するのは、給与や福利厚生だけでなく、どんな仕事ができるのか、どう成長できるのかという仕事の中身です。一方、就職活動の後半になると、『誰と働くか』という軸が強くなってきます」（川上氏）

そのため、学生にとって企業訪問やインターンシップは、実際の職場を知る重要な機会となる。

川上氏は「オフィスがきれいだから志望度が上がるというより、その環境を社員のために整えていることや、社員同士のコミュニケーションを見ることで、会社が人を大切にしているかどうかを判断していると感じます」と説明する。

つまり、学生はオフィスの見た目だけでなく、そこで働く社員の姿や企業文化を見ているということだ。

HBAがオフィスを全面的に見直した3つの理由

こうした学生の価値観を踏まえ、企業側の取り組みとして紹介されたのが、北海道を拠点とするIT企業、HBAの本社オフィス改革だ。

HBAでは、イトーキとともに本社のリノベーションを進め、2025年に改修を完了した。 皆川氏によると、改修の背景には大きく3つの課題があったという。

1つ目は、従来のオフィスが社員の働き方に合わなくなっていたこと。2つ目は、コロナ禍における拠点分散によって、社員同士のリアルなコミュニケーションが減少したこと。そして3つ目が、中期経営計画で掲げる「高付加価値経営への転換」への対応だ。

皆川氏は「高付加価値なサービスを生み出すためには、人と人がつながり、新しいサービスを生み出せる環境が必要です。そのためには人の力が重要で、働きたい、働き続けたいと思えるオフィスづくりが必要だと考えました」と説明する。

HBA 経営企画本部 ファシリティ管理室 次長 皆川修子氏

改修では、1階の来客エリア、2階の会議室、5階のカフェエリア、7階のフリースペースなどを見直した。

1階は、北海道大学植物園に隣接する立地を生かし、緑を取り入れた開放的な来客エリアを整備。来訪者にHBAの企業文化を伝える空間とした。ミーティングエリアには円卓を採用。発注側と受注側が対等な立場で向き合い、より良い仕事を生み出していくという企業姿勢を表現している。

2階では、会議室不足の解消に取り組んだ。従来は開発プロジェクトごとに専用スペースを設けていたため、共用会議室が不足していた。そこで会議室の利用状況を調査し、面談、研修、Web会議など目的に応じた空間を整備した。

また、5階のカフェエリアでは、多数の自動販売機や間仕切りを整理し、北海道大学植物園の景観を取り込んだ開放的な空間へと刷新した。このエリアには、相乗効果を意味する「synergy」と植物を意味する「flora」を組み合わせた造語「SYNORA（シノラ）」という愛称が付けられた。名称はプロジェクトメンバーが考案し、投票によって決定したという。

改修を担当したイトーキの星氏は、デザイン上の工夫について、「東京や関西など各拠点から出張してくる社員にとっても、拠り所になるようなオフィスを目指しました。来たくなること、居心地が良いことを重視し、フロアごとにデザインの特徴を変えています」と語った。

さらに、北海道産の木材など地域性を感じさせる素材を取り入れることで、社員や来訪者が企業に愛着を持てる空間づくりを意識したという。

イトーキ ワークスタイルデザイン統括部 第1デザインセンター センター長 星幸佑氏

イベント開催は年間39回以上、職場満足度も向上

HBAのオフィス改革で特徴的なのは、若手社員を含むプロジェクトメンバーが、オフィスづくりに主体的に参加したことだ。

皆川氏は「自分たちのオフィスを自分たちでつくるという考え方で、まず社員がどう働きたいのかを挙げ、それを形にしていきました」と説明する。

その結果、オフィス改修は単なる設備更新にとどまらず、社員自身が働き方を考える機会にもなった。

改修後には、社員の行動にも変化が表れている。以前はイベントを開催できる場所がなく、社内イベントの開催実績はゼロだったが、新たなスペースの整備によって年間39回以上のイベントが開かれるようになった。

さらに、HBAのエンゲージメント調査では、職場環境に対する満足度が3年前と比べて6.9％上昇。働く職場に満足していると回答した社員の割合は74.1％となった。

「一番分かりやすい変化は、人が集まるようになったことです。イベントが開催されていれば社員がふらっと立ち寄り、普段接点のない部署の社員と話す機会が生まれています。私たちが意図していた偶発的な出会いが生まれていると感じています」（皆川氏）

また、従来は総務部門がイベントを企画して参加者を募る形が中心だったが、改修後は社員側からパブリックビューイングや顧客向けの製品・サービス紹介、懇親会にスペースを利用したいという声が上がり、実現した。営業部門からも、顧客向けの製品・サービス紹介会や懇親会にスペースを活用したいという声が上がっている。

皆川氏は「会社が用意したオフィスではなく、自分たちでつくったオフィスだからこそ、こうした発想が生まれるのではないかと思います」と話す。

オフィスを採用活動にも活用、学生が企業の日常を体験

HBAのオフィス改革は、社員の働きやすさを高めるだけでなく、学生との接点づくりにもつながっている。

以前は学生を会社に招いても、実際の働き方を見せたり、イベントを開催したりする場所が十分になかった。しかし、改修によってコミュニケーションスペースが整備され、学生が企業の日常に触れられるようになった。現在は北海道大学との連携講義も5階のスペースで実施している。

皆川氏は「採用資料で『こんな会社です』と説明するだけでは伝わらないことがあります。実際のオフィスや、そこで働いている社員の姿を見てもらい、会社の雰囲気を感じてもらえるようになったことが大きな変化です」と説明する。

特に重要なのは、学生に整ったオフィスを見せることではなく、社員がどのように働いているかを見せることだという。

「若い社員がベテラン社員に相談している姿や、部署を超えて話している姿など、そこで起きている日常を見てほしいと思っています。学生が『ここで働く自分』を具体的に思い描けること。それが、採用活動においてオフィスが果たす最も重要な役割だと考えています」（皆川氏）

この考え方に川上氏も同意する。川上氏によると、学生は企業名だけでインターンシップを選ぶわけではなく、企業と一緒に実際の課題解決に取り組むプログラムには、多くの学生が関心を示すという。

「学生は、自分がその会社でどう役に立てるのか、どう働けるのかを考えています。実際に社員が働いている姿を見られることは、就職先を判断する大きなきっかけになります」（川上氏）

なお、皆川氏によると、HBAでは採用エントリー数も増加している。ただし、広告出稿やメディア露出の増加なども影響しており、オフィス改修だけによる成果とは断定できない。それでも、企業を知ってもらう機会が増えたことは、採用活動における重要な変化といえる。

空間は社員の行動を変え、企業の考え方を伝える

では、オフィス空間は実際に働く人の行動をどのように変えるのだろうか。イトーキの星氏は、自社オフィスの改修事例を紹介しながら、空間設計がコミュニケーションに与える影響を説明した。

例えば、従来の島型デスク配置では、他部署の社員がその中に入り込んで話しかけることに心理的な抵抗が生まれやすい一方、オープンな空間では、同じ社員が働いていても話しかけやすさが変わるという。

星氏は「空間には、人の行動を変える力があると思っています。同時に、企業がどのような思想を持っているのかを伝える役割もあるのではないでしょうか」と語る。

さらに、テレワークやサードプレイスで働くことが一般化する中、オフィスには出社する理由が求められるようになっていると指摘した。

「今はカフェでも仕事ができる時代です。なぜオフィスに来なければならないのかという疑問を持つ学生もいます。だからこそ、居心地の良さや自宅より働きやすい機能性など、オフィスならではの価値が必要になります」（星氏）

「働きたい会社」になるために必要なこと

セミナーの最後には、学生や若手社員から選ばれる企業になるために必要なことについて、3人がそれぞれの立場から意見を述べた。

川上氏は、企業が社員をどのように大切にしているのか、その姿勢を学生に伝えることが重要だと指摘する。

「企業らしいオフィス空間というのは、単にきれいな空間ということではありません。社員のために工夫しようと考えている人たちがいる会社だということを、学生に伝えていくことが大切だと思います」（川上氏）

皆川氏も、採用活動のためにオフィスを整えるのではなく、まず社員が働き続けたいと思える環境をつくることが重要だと強調した。

「制度でも働き方でもオフィスでも、会社が社員をどう考えているかは必ず表れます。オフィスは会社の考え方や社員の姿を目に見える形にする場所です。その実態を学生に見てもらうことで、結果として『ここで働きたい』につながるのだと思います」（皆川氏）

星氏も、多様化する価値観や働き方に対応し、社員が成長を実感できる環境を整える必要性を訴えた。

今回のセミナーから見えてきたのは、オフィス改革を単なる設備投資ではなく、人材戦略や経営戦略の一環として捉える重要性だ。学生が見ているのは、オフィスの新しさや豪華さだけではなく、そこで働く社員がどのようにつながり、成長し、会社から大切にされているのかという企業の日常だからだ。社員が働き続けたいと思える環境を整え、その姿を学生に伝えること。それこそが、人材の採用と定着の双方につながる、これからのオフィスづくりの重要な視点といえそうだ。