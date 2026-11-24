フォーバル GDXリサーチ研究所は11月24日、中小企業を対象に実施した「人的資本経営の推進」に関する実態調査の結果を発表した。調査期間は2026年8月4日～9月4日で、全国の中小企業経営者1145人から回答を得た。

人的資本経営に取り組む226社に成果を尋ねたところ、91.6％に当たる207社が何らかの成果を実感していた。

具体的な成果では「人材の定着」が53.5％で最も多かった。「従業員の主体性・意欲の向上」が44.2％、「取引先や顧客からの信頼向上」が41.6％で続いた。

成果を実感している207社に「最も大きく感じている成果」を尋ねた設問でも、「人材の定着」が30.4％で最多だった。「従業員の主体性・意欲の向上」は21.7％、「取引先や顧客からの信頼向上」は16.4％だった。

人的資本経営の課題、41.6％が「他の業務を優先」

一方、人的資本経営に取り組む際の課題では、「他の業務が優先される」が41.6％で最多だった。「取り組む時間の余裕がない」が25.7％、「社内に知識・経験のある人材がいない」が20.8％で続いた。

人的資本経営を進める上で利用したい外部支援については、「他社事例や成功事例の共有」が35.4％で最も多かった。「国・地方自治体による支援」が31.9％で続いた。

人材が定着する企業ほど業務負担軽減への投資に積極的

調査では、人材の定着状況による取り組みの違いについても分析している。

人的資本経営に取り組む226社のうち、「定着しており、離職はほとんどない」とした企業は33.6％だった。「おおむね定着している」とした企業は43.4％で、両者を合わせると77.0％となった。

業務負担軽減のための投資を「積極的に行っている」とした割合は、離職がほとんどない企業で46.1％だった。おおむね定着している企業では36.7％、それ以外の企業では25.0％となり、人材の定着度が高い企業ほど投資に積極的な傾向がみられた。

また、「従業員が主体的に行動する組織風土があるか」との問いに「とてもそう思う」「ある程度そう思う」と答えた割合は、離職がほとんどない企業で86.9％だった。おおむね定着している企業では76.6％、それ以外では59.1％だった。

経営計画を策定している企業を対象に浸透状況を比較したところ、「現場の担当者まで浸透している」と回答した割合は、離職がほとんどない企業で47.2％となった。