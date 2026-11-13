日本製鉄グループは、10月28日～29日にインテックス大阪で開催された「建設技術展2026近畿」に出展し、カーボンニュートラルや防災・減災、インフラの長寿命化・維持管理に貢献する製品・技術を紹介した。

本稿では後編として、橋梁や水道管、建築物などの長寿命化や維持管理の効率化につながる製品・技術を紹介する。(前編はこちら)

インフラの長寿命化・維持管理を支える製品・技術

（1）橋梁の塗り替え頻度を抑える「CORSPACE」(日本製鉄)

日本製鉄の「CORSPACE」は、海岸付近など、塩分の影響を受けやすい環境にある橋梁の長寿命化に貢献する鋼材だ。

橋梁に使用される鋼材の一つに『耐候性鋼』がある。しかし、海岸付近など塩分の多い環境では腐食が進みやすく、定期的な塗装や補修が必要になるという。

CORSPACEは、こうした厳しい環境でも腐食の進行を抑えることができ、塗装に傷がついた場合でも、傷の周囲からさびが広がりにくく、塗装の剥がれを抑えられる点が特徴となっている。

これにより、橋梁の塗り替えや補修の頻度を減らし、維持管理にかかる費用や作業負担の軽減につなげることができる。

（2）大規模な掘削をせずに水道管を更新する「NS-PIP」(日鉄パイプライン&エンジニアリング)

「NS-PIP」は、日鉄パイプライン&エンジニアリングが開発した、老朽化した水道管や農業用水管などの更新に活用できる工法だ。

水道管の更新方法の一つに、既存の管の内側へ新しい管を挿入する「パイプインパイプ工法」がある。道路を大規模に掘り返さずに施工できる一方、新しい管を挿入するためには、一定の広さを持つ立坑(新しい管を搬入するために地面を掘って設ける作業スペース)が必要となる。

しかし、都市部などでは十分な広さの立坑を確保できない場所もあるという。NS-PIPは、こうした課題に対応するため、鋼管を複数のパネル状に分割して搬入し、管の内部で組み立てる仕組みを採用している。分割した部材を既存のマンホールなどから運び込み、内部で溶接することで新しい管を形成する。

通常のパイプインパイプ工法では施工が難しい場所でも対応できるほか、管路の曲がりなどに合わせて施工できる点も特徴だ。

（3）高強度と耐食性を両立する「二相ステンレス鋼」(日本製鉄)

「二相ステンレス鋼」は、高い強度と耐食性を兼ね備えた鋼材だ。水門や防潮堤、ダムなど、水に接するインフラ設備への活用が進められている。

「フェライト」と「オーステナイト」という2種類の金属組織を併せ持つステンレス鋼で、一般的なステンレス鋼に比べて高い強度を持つことが特徴だ。

例えば、日本製鉄が開発した「SUS821L1」は、一般的なステンレス鋼「SUS304」と比べて約2倍の強度を持つ。このため、同じ構造物でも鋼材の厚さを薄く設計でき、軽量化につながる。

水門や防潮堤のゲートなど、開閉する設備では、軽量化によって駆動用モーターの小型化や消費電力の削減も期待できる。また、耐食性にも優れているため、塗装や補修の負担を減らすことができる。

（4）高い耐食性で鋼材の長寿命化に貢献する「ZEXEED」(日本製鉄)

日本製鉄の「ZEXEED(ゼクシード)」は、優れた耐食性を持つ高耐食めっき鋼板だ。

鋼板の表面に亜鉛、アルミニウム、マグネシウムを含むめっきを施し、さびにくさを高めている。一般的な溶融亜鉛めっき鋼板と比べて約10倍、従来の高耐食めっき鋼板(SuperDyma、ZAM)と比べても約2倍の耐食性を持つ。

例えば、海に近い鉄道設備などでは、潮風による腐食が進みやすく、部材の交換が必要になる場合がある。ZEXEEDを使用することで、こうした部材の交換頻度を抑え、長期的な維持管理費用の削減につなげられる。

また、従来は鋼材の加工後にめっき処理を施していた製品についても、ZEXEEDに置き換えることで後めっきの工程を省略できる。これにより、めっき工場への輸送や加工にかかる手間を減らし、省力化やCO2排出量の削減にも貢献する。

（5）既存の屋根を生かして断熱性を高める「エバールーフ やまなみ」(日鉄鋼板)

日鉄鋼板の「エバールーフ やまなみ」は、既存の屋根を撤去せずに改修できる屋根材だ。

この製品は、既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる「カバー工法」を採用している。古い屋根を撤去する必要がなく、建物を使用しながら改修できる点が特徴だ。

また、既存の屋根と新しい屋根の間に空間が生まれることで断熱性が向上し、近年の猛暑対策にもつながる。

さらに、屋根材には、従来のガルバリウム鋼板と比べて3倍超の耐食性を持つ「SGL」を採用している。屋根の改修と断熱性の向上に加え、屋根材そのものの長寿命化にも貢献する製品となっている。

今回紹介した製品・技術は、橋梁や水道管、水門、建築物など、さまざまな分野の長寿命化や維持管理の効率化につながるものだ。

社会インフラの老朽化や人手不足が進む中、こうした技術の活用が維持管理の負担軽減につながることが期待される。