厚生労働省は2027年度介護報酬改定で、中山間地など過疎地の訪問介護事業者がサービスを維持できるよう、移動コストが反映された報酬体系をつくる方針だ。

従来の利用回数や時間に応じた出来高払いから、1カ月単位の定額報酬制の導入を検討する。社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の介護給付費分科会で議論し、年内に方向性をまとめる。

都市部で介護サービス需要の急増が見込まれる一方、過疎地では訪問介護など居宅系サービスの需要がピークを過ぎた市町村は約2割に上り、介護事業者は経営難に直面している。

ニーズの高い訪問介護は現行の出来高払いの報酬体系だと、都市部では利用者宅を効率的に回って高い収益を上げられる。一方、利用者宅が点在している過疎地では移動コストで赤字となり、倒産や撤退するケースも相次いでいる。

介護関係者は「前回の24年度報酬改定で、訪問介護の基本報酬が2％ほど引き下げられた影響が大きい」と明かす。24年度改定では都市部の事業者に引っ張られる形で利益率が7・8％と非常に高くなり、「適正化」の対象になってしまったためだ。

厚労省老健局の幹部も「都市部と過疎地をひとくくりにして訪問介護の報酬を算定する仕組みに限界が生じた」と認める。

そこで、厚労省は訪問介護事業者に支払う報酬について、職員の移動コストやサービスの提供回数、事業所の規模などを反映させるため、定額報酬制の導入案を提示。事業者が安定的に収益を出せるようにして、サービスの維持を目指す。

過疎地の介護サービス維持を巡っては、今年6月に改正介護保険法が成立。民間事業者の撤退に備え、居宅系サービスを市町村の事業として提供できる仕組みが27年度から導入される。

ただ、先の介護関係者は「報酬を高くしたり、制度改正したりしても、肝心の介護の担い手が過疎地で見つからなければサービスを継続できない」と訴えていた。

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