日本製鉄は11月10日、同社が製造するステンレス厚板が、岐阜県飛騨市神岡町の地下に建設中の次世代大型ニュートリノ観測装置「ハイパーカミオカンデ」の水槽内張り(ライニング)材として完納されたと発表した。供給量は約700トンで、同装置は2028年に観測開始を予定している。

「ハイパーカミオカンデ計画」とは

ハイパーカミオカンデ計画は、遠い宇宙から届くニュートリノなどを観測し、宇宙の誕生や進化の謎に迫ることを目指す国際共同研究プロジェクト。東京大学宇宙線研究所、高エネルギー加速器研究機構などが中核機関を務める。

先行する「カミオカンデ」「スーパーカミオカンデ」の研究では、2002年に小柴昌俊氏、2015年に梶田隆章氏がノーベル物理学賞を受賞しており、ハイパーカミオカンデはその後継装置にあたる。

水槽の概要

水槽の円筒部は直径68m、高さ72mで、ドーム部の高さは21m。世界最大級の規模で、タンクの有効体積は現行のスーパーカミオカンデの約10倍とされる。壁面には日本製鉄のSUS304厚中板(板厚4～6mm)が計3,830枚、約700トン使用された。

2025年8月から約12カ月をかけて側面と底面のライニングを施工し、2026年7月31日に完了。ステンレス厚板の溶接総長は14.4kmに達したという。工事は熊谷組が元請けを務め、福井鐵工が水槽ライニングの製作を担当した。

観測には大量の超純水を長期間安定して保持することが求められる。同社は、強度と耐食性に優れた自社のステンレス鋼板によって、堅牢な水槽壁の構築を実現したとしている。 同社はこれまでも、欧州合同原子核研究機関(CERN)の粒子加速器や、重力波望遠鏡「KAGRA」の超高真空ダクトなどにステンレス鋼板を供給してきた。現行のスーパーカミオカンデにも水槽ライニング材としてステンレス厚板を提供しており、今後も製品供給を通じて基礎科学の発展に貢献していくとしている。