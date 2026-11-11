日本製鉄は11月11日、同社のGXスチール「NSCarbolex Neutral」を使用したオカムラ製の鋼製家具が、茨城県鹿嶋市と兵庫県姫路市の市役所に設置されたと発表した。鹿嶋市役所には書庫3台、姫路市役所にはライブラリーラック3台と名刺受け台1台が導入された。国・自治体での採用は累計10件となった。

鹿嶋市役所 書庫

鹿嶋市と姫路市の概要

鹿嶋市は「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを推進している。

行政活動でのグリーン調達(環境配慮)が重要になる中、市内に日本製鉄の東日本製鉄所鹿島地区が所在するなど、地域とのつながりも採用の背景にあるという。

姫路市は、温室効果ガス排出削減の取り組みの一環として、市の事務事業で環境に配慮した物品を調達するグリーン購入方針を定めている。

市内の日本製鉄瀬戸内製鉄所広畑地区では、電炉を活用した高級鋼の製造を通じて鉄鋼製造プロセスの脱炭素化に取り組んでおり、2029年下期には新たな電炉の稼働を開始する予定だ。

同市はこうした地域の取り組みも背景に、新たな産業の創出と地域経済の活性化を目指してGXスチール製品を導入したとしている。

NSCarbolex Neutralを使用したオカムラ製の鋼製家具

NSCarbolex Neutralを使用したオカムラ製の鋼製家具は、2025年4月の愛知県東海市を皮切りに、福岡県、福岡県北九州市、大分県、環境省、岩手県釜石市、東京都、千葉県君津市で採用されてきた。今回の鹿嶋市が9件目、姫路市が10件目となる。

また、日本オフィス家具協会(JOIFA)は2026年10月、「オフィス家具におけるGXスチール利用ガイドライン」を策定した。オフィス家具業界でのGXスチールの適切な活用と普及を目的としたもので、採用製品の拡充を通じて、製品ライフサイクル全体でのCO 2 排出削減への貢献が期待されている。

姫路市役所 ライブラリーラック(左)、名刺受け台(右)

GXスチールとは、鉄鋼メーカーが自社の直接排出(スコープ1)を追加的に削減し、その環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化したうえで、削減証書とともに供給する鋼材。NSCarbolex Neutralは、日本製鉄が追加性のある削減プロジェクトで得た温室効果ガスの排出削減量を組織内でプールし、任意の製品に配分して証明書とともに供給する鉄鋼製品で、日本鉄鋼連盟のガイドラインに準拠している。