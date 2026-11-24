Tooは11月17日、kubellが12月8日・9日に開催するオンラインセミナー「AX・DX SUMMIT 2026」にゴールドスポンサーとして協賛し、登壇すると発表した。オンデバイスAIとMacを例に、クラウドAIとの使い分けやデータ保護、導入・運用コストなどの観点から、企業のデバイス戦略を解説する。

AI活用の成果を左右するデバイス環境

同社は、企業でAIサービスの導入が進む一方、その活用を支えるデバイス環境の重要性も高まっているとし、AIへの投資を成果につなげるには、サービスだけでなくデバイス環境への投資も重要になると指摘する。

今回のセミナーでは「AI活用を成果につなげる、これからのデバイス戦略──オンデバイスAIとMacが広げる企業の選択肢」と題したセッションを行い、AI活用を見据えたデバイス投資の考え方を紹介する。

クラウドAIとの使い分け、データ保護とコスト

セッションでは、オンデバイスAIとMacを例に、クラウドAIとの使い分けやデータ保護、導入・運用コストを整理する。トークンコストの抑制や高い処理効率、セキュリティといった経営上のメリットにも触れる。

また、既存のIT環境を活かしながらAI活用を検証する方法や、企業の状況に応じたデバイスの選定についても解説する。今後のデバイス選びやIT環境の整備を検討する企業にとって、投資判断の参考となる内容だ。

登壇するのは、Too 執行役員 Apple事業開発部 ゼネラルマネージャーの福田弘徳氏。登壇時間は12月8日の13時25分〜13時45分。詳細はTooのイベントページで確認できる。

経営層や情報システム部門を対象に無料開催

AX・DX SUMMIT 2026は「AIブームのその先へ。」をテーマに、AI活用で成果を上げた企業の意思決定を2日間にわたって掘り下げるカンファレンス。成果を分けるのはツールの差ではなく、どの業務をAIに任せ、人をどう配置し、何に投資するかという判断の差だとしている。前LINEヤフー代表取締役会長の川邊健太郎氏、Genspark共同創業者兼CEOのエリック・ジン氏、参議院議員でAIエンジニア・SF作家の安野貴博氏らも登壇する。

開催時間は両日とも12時〜17時20分（予定）。経営層やDX推進・情報システム部門、人事・労務、経理・財務などのバックオフィス部門の責任者・担当者を対象に、Zoomウェビナー形式で開催する。

参加費は無料で、事前登録が必要。事前申込者には1カ月間のアーカイブ配信も行う。参加申し込みはイベント公式サイトから。