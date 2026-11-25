11月26日（木）13:30から開催する無料のオンラインイベント「Enterprise Mac Forum 2026」。お申し込みは当日12:30まで受け付けています。 プログラムは3時間ですが、すべてを視聴する必要はありません。管理・運用の実務を知りたい方、経営やDXの視点で端末戦略を考えたい方、端末を選べる制度を検討している方。それぞれの立場で見ておきたいセッションと、その時間を紹介します。

3時間すべてでなくても大丈夫です

プログラムは、基調パネルディスカッション、協賛セッション、導入企業セッション2本の4つです。セッションの間には休憩をはさみ、開始時刻も決まっています。会議や業務の合間に、関心のあるセッションの時間だけ視聴いただけます。途中からの参加や、途中での退出もできます。

立場別のおすすめ

情報システム部門で、Macの管理・運用を任されている方

13:35〜 基調パネルディスカッション

「Macは本当に管理しにくい？──3人の“Mac Admin”が語る、導入・管理・運用のリアル」

日本のAppleデバイス管理者コミュニティ「Mac Admins Japan」のメンバー3人が、端末展開、ID・アカウント管理、セキュリティ、OS更新、アプリ配布に分けて、「Macは管理しにくい」という不安を掘り下げます。企業の規模や業界、体制によって何が共通し、何が変わるのかを整理するので、自社の管理・運用を点検するためのチェックポイントを持ち帰れます。

【登壇者】

中西 匠 氏（オーティファイ株式会社 Manager, IT & Administration）

渡辺 淳 氏（株式会社Kyash Corporate Engineering）

高野 梨紗 氏（東京海上ディーアール株式会社 主任研究員）

Microsoft 365やIntuneを中心に端末を管理している方

14:25〜 協賛セッション

「JBSが考えるエンタープライズのMac管理 Microsoft × Jamf」

Microsoftを中心とした環境にMacを加えると、Windowsとの管理手法や運用思想の違いから課題が出てきます。Apple Premium Business Partner／Apple Premium Technical PartnerとMicrosoft Solutions Partnerの両方の認定を持つ日本ビジネスシステムズ（JBS）が、Microsoftで実現できること、Jamfで実現できること、両者を組み合わせる意義を、具体例とともに紹介します。

【登壇者】

仲尾 拓朗 氏（日本ビジネスシステムズ株式会社 デジタルワークプレイス本部 デジタルワークプレイス3部 4グループ）

経営企画・DX推進の立場で、端末戦略を説明する必要がある方

14:55〜 導入企業セッション（ふくおかフィナンシャルグループ）

「金融DXの現場で、なぜMacを選んだのか──人財採用・生産性・TCOから考える端末戦略」

内製開発の強化を進めるふくおかフィナンシャルグループが、エンジニアが力を発揮できる環境づくりの一環として、Macを業務端末の選択肢に加えた背景を語ります。人財の採用と定着、開発の生産性、購入価格だけでないTCOの評価、金融機関として求められる統制とWindows中心の既存環境との使い分けを、経営とDXの視点から取り上げます。

【登壇者】

根上 竜也 氏（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ DX推進本部 副本部長）

従業員が端末を選べる制度（Employee Choice）を検討している方

15:30〜 導入企業セッション（freee）

「3500台をあえて統一しない──Mac・Windows混在環境と端末選択制の設計」

Mac、Windows PC、Chromebookが混在する環境で、従業員が端末を選べる仕組みを運用しているfreeeが、端末を統一しない判断に至った背景を紹介します。守るべき部分と柔軟にできる部分の線引き、職種や用途に応じた端末の切り分け、機種・スペックの考え方、制度を定着させるための社内調整を、実際の運用から見えた成果と課題とあわせて語ります。

【登壇者】

常峰 和生 氏（freee株式会社 Culture & IT Produce統括本部 IT Produce本部 本部長）

タイムテーブル

13:30 オープニング 13:35 【基調パネルディスカッション】Macは本当に管理しにくい？──3人の“Mac Admin”が語る、導入・管理・運用のリアル 14:20 休憩 14:25 【協賛セッション】JBSが考えるエンタープライズのMac管理 Microsoft × Jamf 14:45 休憩 14:55 【導入企業セッション】金融DXの現場で、なぜMacを選んだのか──人財採用・生産性・TCOから考える端末戦略（ふくおかフィナンシャルグループ） 15:25 休憩 15:30 【導入企業セッション】3500台をあえて統一しない──Mac・Windows混在環境と端末選択制の設計（freee） 16:00 エンディング

参加者限定：抽選で10名さまにデジタルギフト券5,000円分

当日の配信をご視聴のうえ、イベント後のアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で10名さまにAnyGiftのデジタルギフト券5,000円分をお送りします。アンケートにご回答いただいた方には全員に、ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」も進呈します。

当選者の発表は、ご登録のメールアドレスへのデジタルギフト券の送付をもって代えさせていただきます。

お申し込みは11月26日（木）12:30まで

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開催概要