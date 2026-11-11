射点に立ったイプシロンSロケット実証機

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月10日、内之浦宇宙空間観測所(USC)にてイプシロンロケット7号機(イプシロンSロケット実証機)のY-0リハーサルを実施。9時半よりランチャー(発射台)旋回が行われ、ロケットが射点に立った。イプシロンSが射点に姿を現すのは、これが初めて。リハーサルでは、打ち上げ直前までを模擬し、作業手順等を確認した。

イプシロンSの勇姿を画像でチェック!

イプシロンの打ち上げは、USC内のM台地と呼ばれるエリアで行われる。この射点で特徴的なのは、回転式のランチャーを備えていることだ。隣接するM整備塔の中で組み立てられたロケットは、ランチャーの上に乗っており、打ち上げ前にそれを反対側に回転させることで、射座に設置するという仕組みだ。

リハーサルは、同日12時半を打ち上げ時刻(X時刻)と想定して行われた。朝6時より作業を開始。本番と同じように作業が進められ、9時半ころにランチャー旋回を実施した。まずM整備塔の扉が開き、ランチャーがゆっくり動き始めると、機体が出現。10分ほどで反対側にある射座に到着し、ランチャー旋回は完了した。

まずフェアリングから見え始めた

半分ほど回転したところ

あともう少しで射座に到着

ランチャー旋回が完了

この日の内之浦は快晴だった

【動画】ランチャー旋回のタイムラプス動画(30分=30秒)。こちらはズームで撮影

【動画】ランチャー旋回のタイムラプス動画(30分=30秒)。こちらは射点の全景だ

イプシロンSロケットBlock1の全長は約26.8m。第2段モーターが当初の「E-21」から「M-35a」に変更されたことで、全長は40cmほど短くなっているが、外見からその違いはほとんど分からない。従来(強化型)との比較だと、第3段がフェアリング内から外に出たことで、フェアリングが短くなっているあたりが、違いとして分かりやすいだろう。

事前に発表されていたリハーサルのX時刻は12:30だったが、その直前に12:38へ延期された。この延期も訓練の内で、航空機の警戒区域への侵入を模擬したものだったという。そして、射点では何の変化も見えないまま、カウントダウンの音声が流れ、X時刻を迎えた。JAXAによると、今回のリハーサルは計画通り終了したそうだ。

イプシロンSロケット実証機の打ち上げは、2026年度中に実施される予定だ。ただ、リハーサルを無事終えたのは大きな前進だが、今後、今回のリハーサルで見つかった修正点を反映させるほか、機体を一旦分解して第2段モーターをフライト品に入れ替え、再度組み立てることになるため、相応の日数が必要となる。

年末まではもう2カ月を切っており、おそらく年内の打ち上げはすでに厳しいだろう。具体的な打ち上げ日時については、種子島で運用しているH3ロケットの打ち上げ日程が関わるほか、関係機関や地元との調整も必要になる。そうした準備がすべて整えば発表されるので、楽しみに待とう。もうすぐだ。

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