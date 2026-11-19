DMM.comとAlgomatic Dynamicsは11月19日、複数の生成AIモデルを1つのAPIから利用できる共通ゲートウェイ「DMM AI Router」の提供を開始したと発表した。GPTやGemini、Kimiなど60以上の生成AIモデルに対応する。

複数の生成AIモデルを業務システムなどで利用する場合、提供会社ごとに契約したり、異なるAPI仕様に合わせて個別に開発したりする必要がある。「DMM AI Router」では接続先を一本化することで、各モデルへの個別対応やAPIキーの管理などの負担を抑える。

同じ接続を利用したまま複数のモデルを切り替えられるため、回答品質や応答速度、利用コストの比較も可能だ。用途に応じてモデルを使い分けるルールも設定できる。例えば、FAQには低コストのモデル、重要文書の分析には高性能なモデルを利用するといった運用を想定する。

障害時は別の生成AIモデルへ自動切り替え

本番運用を意識した機能として、利用中の生成AIモデルでエラーや遅延が発生した場合に、別のモデルへ自動で切り替える機能を備える。特定モデルの障害時にも、生成AIを組み込んだ業務やサービスへの影響を抑える狙いだ。

PoCの段階では、モデルを手動で切り替えながら比較できる。本番へ移行した後は、同じ接続を維持したまま、設定したルールによるモデルの自動切り替えや障害時の自動切り替えを利用可能だ。 DMM.comとAlgomatic Dynamicsは、生成AIの普及によって複数モデルを使い分けるケースが増える一方、モデルごとの契約や開発、運用、請求管理が企業の負担になるとしている。「DMM AI Router」は、こうした複数モデルの利用を共通の接続基盤に集約するものだ。

予算上限や利用可能モデルを制御する機能も予定

今後は、テキスト以外のデータにも対象を広げる。画像の読み取りや動画の要約、テキストからの画像生成などに利用できるモデルへの対応を予定する。利用可能なAIモデルやプロバイダーも拡充するという。

企業向けの管理機能として、利用可能なAIモデルや予算上限を指定するガードレール機能も追加する予定だ。条件に合わないリクエストを制限し、高額な利用や、確認していないモデルへのデータ送信を防ぐとしている。

管理者と利用者などの役割を分ける権限管理機能も計画。APIキーの発行・管理や利用ルールを変更できるユーザーを制限し、複数人で利用する際の設定ミスや無断変更の防止につなげるとしている。