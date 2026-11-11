電通と東京藝術大学は11月5日、AIと芸術に関する共同研究契約を締結したと発表した。両者は東京都千代田区東神田の「アートベース／偶然はない。」を共同の活動拠点とし、研究者やアーティスト、クリエイター、テクノロジストがAIを活用して協働する。絵画・音楽・社会の3領域で、新たな表現の可能性を研究するという。

電通の取り組み

国内電通グループは、AIを単なる自動化や効率化のための技術ではなく、人とAIが互いに学び、高め合うものと位置づけ、研究・開発を進めてきた。今回の共同研究では、その対象を芸術分野へ広げる。

具体的には、東京藝大の芸術に関する知見と、電通が培ってきたクリエイティビティやAI活用の知見を掛け合わせる。AIが人の表現を代替するのではなく、異なる専門性や感性をつなぎ、人だけでは生まれなかった表現を生み出す可能性を探る。

研究対象は作品そのものにとどまらず、人とAIがどのように試行錯誤して表現にたどり着いたのかというプロセスにもおよぶ。

特徴の一つは、実践のための活動拠点を持つ点だ。「アートベース／偶然はない。」には研究者やアーティスト、電通のクリエイター、AI領域のテクノロジストなどが継続的に集まり、領域を越えて協働する。制作や実験を行うほか、生まれた作品や研究成果を展示・公開し、その評価を次の研究や制作につなげる。制作・実験・展示・評価を一つの場所で循環させることで、AIと芸術の新しい関係を実践的に探るとしている。

進めるのは「絵画の拡張」「音楽の拡張」「社会の拡張」の3つのプロジェクト。始動時点の主な参画メンバーと研究内容は以下のとおり。

絵画の拡張: 画家で東京藝大名誉教授のO JUN(おう・じゅん)氏と、電通のクリエイターやAI領域のテクノロジストらが、AIと絵画を掛け合わせた表現の可能性を探る

画家で東京藝大名誉教授のO JUN(おう・じゅん)氏と、電通のクリエイターやAI領域のテクノロジストらが、AIと絵画を掛け合わせた表現の可能性を探る 音楽の拡張: 尺八演奏家で同大副学長の藤原道山氏とともに、AIとの協働による音楽表現の変化や可能性を探る

尺八演奏家で同大副学長の藤原道山氏とともに、AIとの協働による音楽表現の変化や可能性を探る 社会の拡張: アーティストで同大教授の中村政人氏とともに、AIと芸術が社会との間に生み出す新たな関係を探る

また、同大芸術未来研究場客員教授の源由理子氏が3つのプロジェクトを横断し、評価手法の検討に関するメンタリングを担う。各プロジェクトでは作品の完成度だけでなく、AIとの協働によって従来の表現から何がどのように拡張されたのかを、制作プロセスや社会的な価値も含めて検討する。AI時代の芸術をどのように捉え、評価できるのかも研究テーマに据える。

電通は研究成果を展示や発表などを通じて広く社会へ発信していく考えだ。参画するアーティストをはじめとする関係者の権利や意向に十分配慮した上で、研究から得られた知見をクリエイティブ領域でのAI活用や、新たな事業・サービスの検討にも生かしていくとしている。