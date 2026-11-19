アカマイ・テクノロジーズは11月19日、Microsoftとの協業により、モバイルデバイス向けMicrosoft Edge for Businessにエンタープライズ向けのブラウザーセキュリティ機能を導入すると発表した。iOSおよびAndroid版Edge for Businessに「Akamai Workforce Protector」の拡張機能を導入できるようにする。

組織はMicrosoftの導入ツールを利用して、iOS/Android端末に同拡張機能を展開できる。これにより、モバイル端末から利用するWebやSaaS、生成AIに対してセキュリティ制御を適用できる。

生成AIガバナンスやDLPをモバイルブラウザーに適用

Akamai Workforce Protectorでは、モバイルブラウジングのセッション内でリアルタイムの脅威防御や悪性URLのブロックを行える。生成AIガバナンスにも対応するほか、DLP（データ損失防止）による制御も提供する。

アカマイ・テクノロジーズによると、標準的なモバイルブラウザーは従来、セキュリティ拡張機能に対応していなかった。そのため、SMSを悪用するフィッシング攻撃「スミッシング」や、未検証の生成AIサービスの利用、機密情報の漏えいなどへの対策が課題となっていたという。

今回の統合では、こうしたセキュリティ機能をEdge for Business内に組み込む。従業員が業務用と個人用など複数のブラウザーアプリを切り替えることなく、Edge for Businessを使い続けられるようにする。

Microsoftの管理環境からポリシーを展開

管理面では、Edge for Businessが備えるiOS/Androidの管理対象デバイス向けの企業用拡張機能の展開機能を利用する。Akamai Workforce Protectorを利用する企業は、ポリシーベースでEdge for Businessに拡張機能を展開可能だ。

また、Microsoftの既存のデバイスおよびアプリケーション管理環境と統合する。これにより、IT管理者はモバイル端末に対してポリシーや拡張機能を適用できるとしている。