PHP開発チームは11月18日（現地時間）、公式サイトで「Upcoming Critical PHP Security Release」と題した告知を公開し、11月19日にセキュリティアップデートを提供する予定であることを明らかにした。

PHPの全サポート版にセキュリティ更新、深刻度は最大「Critical」

今回の更新は、PHPが通常実施している4週間ごとのリリースサイクルの一環として提供される。修正対象には、サポートされているすべてのPHPバージョンに影響するセキュリティ上の脆弱性が含まれており、最も深刻なものは「Critical」に分類される。

ただし、Criticalと評価された脆弱性については、PHPのデフォルト設定以外の構成、または一般的ではない環境でのみ影響を受けると説明している。すべてのPHP環境で同じ深刻度の問題が発生するわけではない点に注意が必要だ。

現時点では、脆弱性の具体的な技術情報や修正対象となるバージョン番号は公開されていない。これらの詳細は、セキュリティアップデートの公開と同時に明らかにされる予定だ。

企業のWebサイト管理者はアップデートの準備を

PHPは、企業のWebサイトやWebアプリケーションなどで広く利用されているプログラミング言語だ。PHP本体に脆弱性が存在する場合、利用しているバージョンやサーバの構成によっては、Webサービスのセキュリティに影響する可能性がある。

PHP開発チームは、今回の脆弱性に関する詳細情報を修正版の公開時に提供するとしており、利用者に対して、公開後速やかにアップデートできるよう準備することを強く推奨している。

企業のシステム管理者やWebサイト運用担当者は、自社のサーバで稼働しているPHPのバージョンや設定を確認するとともに、修正版の公開後に影響範囲を確認し、必要な更新を進めることが望まれる。

なお、PHPでは10月21日にも、認証なしでリモートから任意のコードを実行される可能性がある2件のCritical脆弱性に対応したセキュリティアップデートが公開されている。今回の更新は、それに続くセキュリティ対応となる。