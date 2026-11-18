キリンホールディングスは11月17日、外部クラウドツール「Notion」のAI機能「Notion AI」において、従業員とAIの対話内容の一部が外部に漏えいしたことを明らかにした。

原因は、Notionのサービス提供元であるNotion Labsの委託先「Fireworks AI」が第三者による不正アクセスを受けたこと。同社によると、キリンのシステムが直接不正アクセスを受けたものではない。

キリンホールディングスでNotion AIの対話内容が漏えいした

Notion AIへの入力内容と回答が漏えい、対象は260人

今回の不正アクセスは11月2日に発生した。漏えいの対象となったのは、10月5日から24日までにNotion AIに記録された情報で、従業員が入力したテキストとAIからの回答の一部が含まれる。

キリンは11月13日、Notionから情報漏えいに関する連絡を受け、調査の結果、計260人分の個人情報が漏えいしたことを確認した。

漏えいが確認された個人情報の内訳は、キリングループ従業員230人分の氏名、社用電話番号、社用メールアドレス、キリンホールディングスの新卒採用応募者22人分の氏名、取引先従業員8人分の氏名となっている。

パスワードやクレジットカード情報は漏えい対象に含まれておらず、11月17日時点で個人情報の不正利用などの二次被害は確認されていないという。

Notion AIの利用を停止、情報入力ルールを徹底へ

キリンは今回の事態を受け、安全性が確認されるまでNotion AIの利用を停止した。また、Notionに対して漏えい情報の詳細や調査結果の報告を求めるとともに、対象者への個別連絡や個人情報保護委員会への報告を進めている。

Notionは、Fireworks AIとのシステム接続および通信を停止し、Fireworks AIのシステム上に存在していたNotionのデータを削除する措置を実施している。引き続き、不正アクセスの原因や影響範囲を調査しているという。

キリンは今後、情報入力ルールの周知徹底などの対策を進めるとともに、Notionに対して調査結果の報告と再発防止策の確実な実施を求める方針だ。

なお、キリングループでは、11月16日にもキリンビールが運営するオンラインショップ「DRINX」の会員メールアドレス5万8,613件の漏えいを公表している。こちらは、EC関連サービスの委託先が利用するメール配信サービスへの不正アクセスが原因で、今回のNotion AIの事案とは別件となる。