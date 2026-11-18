生成AIを業務に取り入れるには、情報の扱いや利用ルールの整備が大きな課題です。ネクストモードでは、従業員が生成AIを使える範囲を広げながら、望ましくない操作をシステム側で制御する「ガードレール」の整備を社内で試しています。データをクラウドに集約する考え方や、働く場所を従業員が選ぶ文化とあわせて、取り組みの現在地を聞きました。

「使ってよい」を仕組みで支える

クラウド基盤をフル活用し、MacとWindowsといったプラットフォームの違いにとらわれない業務システムを構築しているネクストモード。近年は日常の業務において、生成AIの活用も進めています。

同社ではGoogle Workspaceを導入しているため「Gemini」も使えますが、現在はワークスペースツール「Notion」に搭載された「Notion AI」を全社的に採用し、AIモデルの利用や資料作成などに活用しています。

「Notion AIからAnthropic （Claude）やOpenAI （ChatGPT）のモデルを使うことが多いですが、社内では資料作成などにも利用範囲が広がっています」（久住氏）

さらに、Notion AIは社内情報を探す窓口としても使われ、プロジェクト管理ツールの「Asana」やCRM（顧客関係管理）の「HubSpot」、ビジネスチャットツールの「Slack」などとも接続しています。これにより、Notionから質問すると複数のサービスを横断して社内情報を探すことが可能となり、業務の効率化につながっています。

Notion AIをプロジェクト管理ツールやCRMと連係し、社内情報を探す窓口としても使われています。

また、情報システム部門の定期監査では、画面上の操作や証跡の取得をAIに任せる自動化も試しています。現在は学習段階ですが、AIを用いたログの探索により、特定の日付やIPアドレスに関わる事象を見つけやすくなったといいます。

「ログの監視や調査といった作業は、AIのほうが圧倒的に有利です。人間に任せていると誰かが始めるまで放置されてしまうことにもなりませんので、こうした作業こそ、AIエージェントに任せていくべきだと思います」（萩原氏）

ただし、こうした社内での生成AI活用ノウハウや仕組みを顧客向けの支援に活かすのは、これからの段階だといいます。現在は自社で運用上の課題などを検証しながら、生成AIを安全に使うための考え方である「ポリシー」「ガイドライン」「ガードレール」の整備を進めています。

このポリシーは社外に示す方針、ガイドラインは従業員に使い方や禁止事項を伝えるルールです。さらに、ルールを守れるよう、システム側で禁止された操作を実行しにくくする仕組みを整えるのがガードレールです。

「社員には自由に生成AIを使ってもらいたい一方で、警告が出たら許可されていない使い方だとわかるようにもしたい。自由とセキュリティの両立を、自社で試しています」（久住氏）

データをクラウドに集め、端末に閉じない

業務システムをクラウド基盤にする際には、業務で扱うデータの保存先をデバイスや複数のサービスに分散しすぎないことも重要です。同社ではデータの保存先を「Google Drive」に集約し、SlackやNotionなどを通じて共有する仕組みを採用することで情報を探しやすくしています。

「iCloudやOneDriveのように、特定のプラットフォームに依存しがちなサービスを利用せず、MacやWindowsはもちろんスマートフォンでも仕事を完結できる環境が望ましいと考えています」（萩原氏）

また、フルリモート勤務を採用している同社では、通信経路にSASE（Secure Access Service Edge）の「Netskope」を導入して通信を可視化し、個人アカウントと会社アカウントを区別する制御も行っています。

たとえばGoogleのサービスでは、個人用と会社用のアカウントを識別し、会社のアカウントを使うよう制御する運用が可能です。

​​Netskopeで個人ドメインを制御することにより、従業員が各サービスにIDとパスワードを直接入力してログインすることはできない設計です。

働く場所は、従業員が力を出せるところ

オフィスへの出社率が1%以下という同社ですが、自宅で働くことを前提にした会社ではありません。従業員がもっともよいパフォーマンスを出せる環境を選ぶことが基本であり、集中したい人は自宅で働き、集まる必要があれば集まる。出社そのものを目的にするのではなく、仕事の内容や個人に合った環境を選ぶ考え方です。

「ネクストモードの働き方は『在宅がベース』なのではなく、出先で人に会うことも含めて場所を選んで働くものです。少人数で集まって話すこともあれば、ワーケーションや移動中に仕事をすることもあります」（萩原氏）

社長自らがベトナムやネパールなど海外から仕事することもあるという同社。場所を問わずに働ける仕組みや運用の有効性は、顧客への提案にも生かされています。従業員端末の選択制、クラウドを通じた認証・データ管理、生成AI利用のルールづくりは、場所に縛られない働き方を支える取り組みです。

「その試行錯誤を顧客支援に生かすことが、ネクストモードの実践の形です」（久住氏）

自社で試し、運用から得た知見を顧客支援に生かす。ネクストモードは、そうした実践を通じてクラウド時代の働き方を提案しています。