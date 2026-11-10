川田工業とHighlandersは11月10日、4足歩行ロボットとAIを組み合わせ、建設現場の状況を自動で収集・分析するシステムを共同開発すると発表した。ロボットに搭載したカメラ映像をAIで解析し、危険箇所の抽出や資材管理、施工進捗の把握などを自動化する。2026年度に実寸大の橋梁模型を使って開発を進め、2027年度から実際の建設現場への導入を開始する計画だ。

AIで危険箇所や資材、施工進捗を把握

共同開発では、Highlandersが開発する国産4足歩行ロボット「HLQ EDGE」をベースに、建設現場向けのフィジカルAI技術を開発する。高所や狭い場所など、人による情報収集や確認に時間と労力を要する環境をロボットが移動し、取得した情報をAIで解析することで、安全管理や施工管理の高度化を目指す。

建設業界では労働力不足への対応に加え、作業者の負担軽減や生産性、安全性の向上が課題となっている。両社はロボットによる情報収集とAI解析を組み合わせることで、人が現場を巡回して確認していた業務の一部を自動化する考えだ。

開発するシステムでは、HLQ EDGEに搭載したカメラで現場の映像を取得し、川田工業が開発する「現場可視化AIシステム」で解析する。

主な開発項目は5つ。ロボットの映像から現場状況を把握・記録する「現場可視化機能」のほか、安全上のリスクや異常箇所を抽出する「危険箇所検知機能」、資材や機材の所在・数量を把握する「資材管理機能」、工事の進捗や施工状況を確認する「施工状況把握機能」を開発する。さらに、実寸大橋梁模型を利用して実環境に近い条件で検証と改良を繰り返す。

将来的には、ロボットが収集する情報を構造物の劣化や損傷の検知に利用することも視野に入れる。建設段階だけでなく、完成後のインフラ維持管理への展開も狙う。

実寸大の橋梁模型で検証、2027年度に現場導入

両社は2026年度を開発フェーズと位置付け、川田工業の多目的実験センターに設置した実寸大橋梁模型を利用する。実際の橋梁工事現場を模擬した環境でHLQ EDGEを動作させ、AIによる現場可視化や各種検知機能の実用性を検証する。

役割分担では、川田工業が現場可視化AIシステムの開発と実寸大橋梁模型を使った評価・検証を担当。HighlandersはHLQ EDGEをベースにしたフィジカルAI技術の開発と、建設現場での利用に合わせた機体のカスタマイズを担う。

2027年度から実際の建設現場へ導入し、安全管理や施工管理業務の効率化に活用する。その後は構造物の維持管理分野にも対象を広げ、建設業界の生産性と安全性の向上につなげるとしている。