このカーエレクトロニクス関連ニュースのまとめ ・Astemoが組込みシステム技術協会に加入

・SDV向けプラットフォーム「SDxPFC」に参画

・業界横断によるソフトウェア開発基盤の構築や標準化に取り組む

Astemoは11月9日、組込みシステム技術協会(JASA)に加入し、同協会が推進する「SDxPFC」に参画したと発表した。

SDxPFCは、SDV(ソフトウェアデファインドビークル)に必要となるソフトウェア開発基盤の構築を目指す取り組み。自動車メーカーや部品メーカー、半導体メーカー、ソフトウェア企業などが業界横断で連携し、車載ソフトウェア開発の共通化や標準化を進める。

SDV向けソフトウェア基盤の構築に参画

SDVでは、車両販売後もソフトウェアの更新によって機能や性能を継続的に進化させる。その実現には、自動車メーカーや部品メーカーごとに異なる開発環境を連携させ、車載ソフトウェアを効率的に開発、検証できる共通基盤が求められる。

Astemoは、JASAへの加入とSDxPFCへの参画を通じ、各社と連携しながらSDV向けソフトウェア開発基盤の構築や標準化に取り組む。

車両制御システムやソフトウェア開発で培ってきた知見を生かし、SDV時代に求められる開発環境の整備と、自動車業界のソフトウェア開発効率向上に貢献していくとしている。