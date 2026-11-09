NVIDIAは11月8日（米国時間）、ジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が外国の情報機関による工作の標的になったとする報道を受け、取締役会が独立調査を開始すると発表した。フアンCEOは同日、妻以外の女性との関係を認め、家族や従業員らに謝罪した。

米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）などは、フアンCEOと親密な関係にあった女性が、中国の情報機関に協力していた疑いがあると報じている。女性はシンガポールに拠点を置くデータセンター関連企業「Megaspeed」の元幹部、アリス・フアン氏とされる。

報道によると、米情報当局はアリス・フアン氏が中国の情報機関に協力し、NVIDIAの先端AI半導体や米国の対中輸出規制に関する情報を収集しようとしていた可能性を調べている。中国向けの先端半導体輸出を認めるよう、米国の政策に影響を与える狙いがあった可能性も指摘されている。

米下院の外交委員会、中国特別委員会、情報委員会の委員長らは11月5日、フアンCEOに対し、女性との接触やNVIDIAの情報保護体制について、18日に非公開で説明するよう要請した。

フアンCEO「妻と子どもたちを傷つけた」と謝罪

NVIDIAの取締役会は11月8日、独立した取締役で構成する委員会を設置し、外部の法律顧問の協力を得て調査を進めると発表した。

取締役会は「米国の国家安全保障やNVIDIAの機密情報が損なわれたと考える理由はない」と説明する一方、入手可能なすべての情報を精査する方針を示した。また、フアンCEOと経営陣への信頼を表明している。

フアンCEOも同日、従業員向けのメッセージを公開し、「私は妻を裏切った。私の行動は妻と子どもたちを傷つけた。弁解の余地はない」と謝罪した。

さらに、家族だけでなく、NVIDIAの従業員や取締役会、取引先、株主からの信頼を損なったことについても責任を認めた。そのうえで、引き続きCEOとしての職務に全力を尽くし、信頼回復に取り組む考えを示した。

国家安全保障上の懸念については、取締役会による独立調査を全面的に支持し、協力する意向を表明した。

なお、アリス・フアン氏が実際に中国の情報機関に協力していたかどうかや、NVIDIAの機密情報が流出したかどうかは、本稿執筆時点で確認されていない。