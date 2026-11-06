The Guardianは2026年11月2日(英国時間)、「Shop fridges and freezers across Europe hit by fresh suspected cyber-attack｜Sweden｜The Guardian」において、欧州7カ国のスーパーマーケットで、冷蔵庫や冷凍庫の温度が一晩で急上昇するサイバー攻撃の被害が発生したと報じた。

被害はベルギー、エストニア、アイルランド、フィンランド、ルクセンブルク、オランダ、スウェーデンで確認され、複数の小売企業がサイバー攻撃を受けたと認めた。設備の内部温度は最高50度(華氏122度)に達したとみられる。これは前月にフランスで発生した攻撃と類似しており、欧州各国の小売店舗で食品の廃棄や販売への影響が広がっている。

欧州各国のスーパーで被害相次ぐ、食品廃棄や冷却設備の故障も

フランスでは前月、サイバー攻撃によって最大700店舗の冷蔵・冷凍設備が侵害された。攻撃者の目的は定かでないが、庫内温度が50度まで引き上げられたことで食品の大量廃棄に至った。さらに一部では火災が発生し、被害額の合計は数千万ユーロに達したと推定されている。今回の欧州各国での被害は、この事件に続くものだ。

スウェーデンでは食品スーパーのCoopチェーンの6店舗が被害を受けた。同業のICAも夜間の攻撃で一部店舗の冷蔵・冷凍設備に影響が出たと発表。南部シェーポにあるICA店舗は冷蔵庫と冷凍庫の温度を50度に設定され、ストックホルムの店舗も午前2時のサイバー攻撃で冷凍設備が故障し、商品が全損したと明らかにした。

スウェーデン国家サイバーセキュリティセンターのJohn Billow所長は、国内各地の事案に対応中だと述べた。同国には外部からアクセス可能な運用技術機器が多数あり、更新やセキュリティパッチの適用が必要だとロイター通信に語っている。

オランダでは小売大手のAhold Delhaizeが前月、同様の事案を警察に届け出ている。The Guardianによると、ブリュッセル北東の店舗では冷蔵・冷凍商品が撤去され、サイバー攻撃のため商品を陳列できないとの告知が掲示されたという。

ベルギー紙ル・ソワールは、Sparの5店舗、Q8が運営するサービスステーションに併設のコンビニエンスストア「Shop & Go」、Proxy Delhaizeの小型店など、数十店舗が影響を受けたと報じた。Delhaizeの冷却設備を管理するSabcobelの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)は、午前1時から技術者を動員し、夜通し被害設備の隔離作業を実施したと説明した。ベルガ通信には、冷却装置の蒸発器が霜取りモードに切り替えられていたと語っている。

このほか、Colruytは5店舗、Intermarchéは15店舗で冷蔵設備に関する技術的問題を報告。Carrefour Belgiumも15店舗で影響が出たと発表した。

EUの食品・農業担当委員を務めるChristophe Hansen氏は、本事案を「食料供給網を混乱させ、消費者の信頼を損なう意図的な行為」と指摘。攻撃が繰り返されている状況に強い懸念を表明している。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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