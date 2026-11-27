GMOプライム・ストラテジーは12月10日、年次カンファレンス「KUSANAGIサミット2026」をオンラインで開催する。AIの普及に伴い高まるWebサイトのセキュリティリスクをテーマに、専門家による講演やパネルディスカッションを行う。参加費は無料で、事前登録が必要。

徳丸浩氏と西谷完太氏が対談

AIを悪用したサイバー攻撃の高度化が進む中、企業にはWebサイトのセキュリティ対策の見直しが求められている。

同イベントでは、エッジからアプリケーション、CMS（コンテンツ管理システム）、サーバ、運用まで、各レイヤーにおけるセキュリティリスクとその対策を取り上げる。

基調講演には、GMOプライム・ストラテジー 代表取締役社長の吉政忠志氏が登壇。同氏は同社が提供するCMS実行環境「KUSANAGI」に関するセッションでは、セキュリティ対応の自動化に向けた取り組みや、企業向けの「KUSANAGI Enterprise Edition」を紹介する。

Webセキュリティに関するパネルディスカッションでは、EGセキュアソリューションズ 取締役CTOの徳丸浩氏、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ サイバーセキュリティ技術開発一部 部長の西谷完太氏が、企業が講じるべき対策について議論する。

WordPressに関する特別セッションには、Automatticのセキュリティ統括責任者であるRudy Faile（ルディ・フェイル）氏と、日本パートナーシップマネージャーの花森海音氏が登壇。AI時代における脆弱性の迅速な発見・修正や、CMSのセキュリティ対策について解説する。

詳細の確認および参加申し込みは、イベント公式サイトから行える。定員に達し次第、申し込みの受け付けを終了する。