Windows Centralは2026年10月15日(現地時間)、「In an effort to look more like Google Chrome, Microsoft Edge may get rid of 'Favorites' - here's what you'll get instead｜Windows Central」において、Microsoft Edgeの「お気に入り」の名称が将来のアップデートで「ブックマーク」に置き換わる可能性を報じた。

開発者向けのCanary版で変更が確認されており、Google Chromeとの用語統一を図る狙いがあるとみられる。正式版への導入時期は明らかになっていない。

EdgeのCanary版で名称変更を確認

この変更を発見したのは、EdgeとChromeの仕様変更を追跡しているLeo Varela氏だ。同氏はXへの投稿で変更を紹介し、EdgeをChromeに近い外観や操作体系にする狙いがある可能性を指摘した。

現在のEdgeでは、アドレスバーの星形アイコンをクリックしてWebサイトをお気に入りに登録し、登録したサイトを「お気に入りバー」に表示できる。機能や画面構成は、ChromeなどのChromium系ブラウザにおけるブックマークとよく似ている。そのため、利用者が「お気に入り」と「ブックマーク」の名称の違いを意識しているかどうかは定かではない。

  • 新しい「ブックマーク」の表示例　出典：Leo Varela氏のXへの投稿

    新しい「ブックマーク」の表示例　出典：Leo Varela氏のXへの投稿

Windows Centralの記者は、EdgeがChromiumを基盤とするWebブラウザに移行した現在も、一般利用者の間にはInternet Explorerのイメージや、Chromeより性能が劣るという認識が残っていると指摘する。こうした印象を踏まえ、Edgeの操作体系や用語をChromeに近づけることには一定の合理性があるとみられる。

Chromeとの違いを減らす狙いか

Webブラウザの市場シェアを確認すると、Chromeの強さが表れている。StatCounterの公表データによると、本稿執筆時点でChromeの世界シェアは66.45%で首位、Safariが18.2%で2位、Edgeが6.02%で3位となっている。ChromeはSafariやEdgeを大きく上回り、広く利用されるブラウザとしての地位を占めている。

  • Webブラウザーの市場シェア　出典：StatCounter

    Webブラウザの市場シェア　出典：StatCounter

モバイル端末に対象を絞ると、Edgeのシェアはほぼ存在しない水準(0.41%)まで落ち込む。記者は、Chromeが事実上の標準として広く普及している状況を踏まえ、MicrosoftがEdgeの操作や用語をChromeに近づけることには合理性があると論じている。

Microsoftにとって、Edge独自の特徴を維持することも必要だ。ただし、ブックマーク機能の名称を「お気に入り」とする違いは、独自性を示すうえでかならずしも有効ではない。ChromeからEdgeへ移る利用者にとって、慣れ親しんだ用語を使えることは、Webブラウザの違いを理解しやすくする要素となる。

今回の変更はCanary版で確認された段階であり、正式版への導入や実施時期は確定していない。今後、名称が変更されれば、EdgeとChromeの間にある細かな操作上の違いが1つ減ることになる。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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