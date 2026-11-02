対象はPlus、Pro、Business - 利用枠の消費量はどう決まる？

OpenAIは、公式ヘルプページChatGPT と Codex の利用上限についてにおいて、2026年12月からChatGPTとCodexの利用枠を共通化する予定であることを明らかにした。

対象となるのは、ChatGPT Plus、Pro、Businessの各プラン。利用枠の消費量は、使用するAIモデルやタスクの複雑さによって異なり、高度なモデルや複雑な処理ほど多くの利用枠を消費する傾向がある。

一方、通常の「Instant」チャットは、共通利用枠を消費しない。

OpenAIは、今回の変更に伴う利用者への影響を抑えるため、慎重に移行を進めていると説明している。また、大半の利用者について、利用枠のリセットを待つ頻度が従来より増えることはないと見込んでいる。

利用枠の残量はどこで確認できる？ 上限到達時の対応も説明

共通化後は、ChatGPTとCodexを合わせた利用枠の残量とリセット時刻を、設定画面の「Usage（使用状況）」から確認できるようになる。

利用枠の上限に達した場合は、リセットまで待つほか、上位プランへの変更やクレジットの購入によって、対象機能の利用を継続できる。

なお、プランごとの具体的な利用可能量や、タスク別の消費量については、公式ヘルプページでは詳細な数値が示されていない。

ChatGPTの「Chat」と「Work」も統合へ

OpenAIは今回の利用枠の共通化について、Workのエージェント機能をChatGPTのメインの体験に統合することに伴う変更だと説明している。

Workは、調査や資料作成、Web操作などの複雑な作業をAIに任せられる機能を備える。こうした機能をChatGPTの中心的な体験に組み込むことで、対話だけでなく、具体的な作業の実行にも対応する方向性が示されている。

ただし、機能統合の具体的な提供時期や対象範囲については、今回の公式ヘルプページでは明らかにされていない。