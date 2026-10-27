米OpenAIは10月26日（現地時間）、AIモデル「GPT-6.1 Terra」を発表した。「GPT-5.6 Terra」に比べ、視覚情報を基にした推論やコンピューター操作、文章作成の能力などを高めた。標準API料金はGPT-6.1 Solより50％低い設定となっている。

Terraは、OpenAIのモデル群で、GPT-6 AstraやGPT-6.1 SolとGPT-6 Lunaの間に位置する中位モデルである。処理速度とコスト効率を重視し、視覚情報の理解やコンピューター操作を得意とする。OpenAIは用途として、図面の読み取り、フォーム入力、提案書の作成、動画編集などを挙げている。請求書の情報を読み取り、会計ソフトに入力するといった大量処理の自動化も想定する。日常業務の処理に適したモデルだ。

OpenAIによると、建築図面からの3Dモデル作成などの専門業務で構成するベンチマーク「Agents’ Last Exam」では、推論に使う計算量の設定が「medium」の場合、GPT-5.6 Terraより15ポイント高いスコアを約3分の1のコストで達成した。GPT-6 Astraと比べると、ほぼ同等の性能を約10分の1のトークン単価で達成している。

ソフトウェア開発では、コマンドラインを使った課題への対応力を測る「Terminal-Bench 4.0」で、最大の推論設定における課題解決率が50.3％となり、GPT-5.6 Terraの公表値21.5％を大きく上回った。ただし、OpenAIは最も複雑なコーディング作業には、引き続きGPT-6.1 SolやGPT-6 Astraが適しているとしている。

事実の正確性も改善した。誤答を誘発しやすいプロンプトで構成した社内ベンチマークでは、推論設定が「low」の場合の誤り率は、GPT-5.6 Terraの53.6％から16.7％に低下した。最大設定では18ポイント低下して4.3%となり、GPT-6 AstraやGPT-6.1 Solとほぼ同じ水準である。

安全面では、同社のリスク評価の枠組み「Preparedness Framework」において、サイバーセキュリティ能力が「Critical」の基準に達すると評価しており、GPT-6 Astra向けに開発した保護措置を継承する。GPT-5.6 Terraと比べ、依頼された範囲内で作業し、自身の限界や作業上の障害をユーザーに正確に伝える傾向が強まったとしている。また、悪意ある指示によって本来の作業から逸脱させる「プロンプトインジェクション」への高い耐性も確認したという。

提供プランと料金

GPT-6.1 Terraは10月26日より、ChatGPTのPlus、Pro、Enterprise、Eduの全ユーザーがChatGPT WorkとCodexで利用できる。

APIのモデルIDは「gpt-6.1-terra」で、コンテキストウィンドウは105万トークン、最大出力は12万8000トークンである。標準料金は100万トークン当たり入力1ドル、キャッシュ済み入力0.05ドル、出力5ドルである。GPT-6.1 Sol（入力2ドル、出力10ドル、キャッシュ済み入力0.10ドル）より、いずれも50％低い。入力が27万2000トークンを超える場合、リクエスト全体の入力・キャッシュ済み入力料金は通常の2倍、出力料金は1.5倍となる。