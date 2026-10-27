米OpenAIは10月26日（現地時間）、AIモデル「GPT-6.1 Terra」を発表した。「GPT-5.6 Terra」に比べ、視覚情報を基にした推論やコンピューター操作、文章作成の能力などを高めた。標準API料金はGPT-6.1 Solより50％低い設定となっている。

Terraは、OpenAIのモデル群で、GPT-6 AstraやGPT-6.1 SolとGPT-6 Lunaの間に位置する中位モデルである。処理速度とコスト効率を重視し、視覚情報の理解やコンピューター操作を得意とする。OpenAIは用途として、図面の読み取り、フォーム入力、提案書の作成、動画編集などを挙げている。請求書の情報を読み取り、会計ソフトに入力するといった大量処理の自動化も想定する。日常業務の処理に適したモデルだ。

OpenAIによると、建築図面からの3Dモデル作成などの専門業務で構成するベンチマーク「Agents’ Last Exam」では、推論に使う計算量の設定が「medium」の場合、GPT-5.6 Terraより15ポイント高いスコアを約3分の1のコストで達成した。GPT-6 Astraと比べると、ほぼ同等の性能を約10分の1のトークン単価で達成している。

ソフトウェア開発では、コマンドラインを使った課題への対応力を測る「Terminal-Bench 4.0」で、最大の推論設定における課題解決率が50.3％となり、GPT-5.6 Terraの公表値21.5％を大きく上回った。ただし、OpenAIは最も複雑なコーディング作業には、引き続きGPT-6.1 SolやGPT-6 Astraが適しているとしている。

事実の正確性も改善した。誤答を誘発しやすいプロンプトで構成した社内ベンチマークでは、推論設定が「low」の場合の誤り率は、GPT-5.6 Terraの53.6％から16.7％に低下した。最大設定では18ポイント低下して4.3%となり、GPT-6 AstraやGPT-6.1 Solとほぼ同じ水準である。

安全面では、同社のリスク評価の枠組み「Preparedness Framework」において、サイバーセキュリティ能力が「Critical」の基準に達すると評価しており、GPT-6 Astra向けに開発した保護措置を継承する。GPT-5.6 Terraと比べ、依頼された範囲内で作業し、自身の限界や作業上の障害をユーザーに正確に伝える傾向が強まったとしている。また、悪意ある指示によって本来の作業から逸脱させる「プロンプトインジェクション」への高い耐性も確認したという。

提供プランと料金

GPT-6.1 Terraは10月26日より、ChatGPTのPlus、Pro、Enterprise、Eduの全ユーザーがChatGPT WorkとCodexで利用できる。

APIのモデルIDは「gpt-6.1-terra」で、コンテキストウィンドウは105万トークン、最大出力は12万8000トークンである。標準料金は100万トークン当たり入力1ドル、キャッシュ済み入力0.05ドル、出力5ドルである。GPT-6.1 Sol（入力2ドル、出力10ドル、キャッシュ済み入力0.10ドル）より、いずれも50％低い。入力が27万2000トークンを超える場合、リクエスト全体の入力・キャッシュ済み入力料金は通常の2倍、出力料金は1.5倍となる。

Yoichi Yamashita

Yoichi Yamashita

好きなアーティストの話で意気投合したニューヨーク州立大学の職員に紹介状を書いてもらい、それを握りしめて渡米。大学時代がちょうどパソコン黎明期と重なり、今よりはるかに高価だったパソコンを好きなだけいじれたおかげか、卒業後はニューヨークのビジネス誌にもぐり込むことに成功。Windows 95発売直前、現在のAIブームに比べるとずっとサブカル寄りで、どこか怪しげな熱気に満ちていた「インターネット」の担当を押し付けられ、以来、IT・テクノロジー畑をふらふらと歩き続けている。

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