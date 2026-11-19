Appleが、AIエージェントの活用拡大に向けた取り組みを進めている。11月3日にはAIアシスタント「Siri AI」と外部アプリを連携させる開発者向け機能を発表。11月16日には、AIエージェントなどがMac上のアプリを操作したり、データにアクセスしたりする際の権限管理を強化することを明らかにした。AIによるアプリ操作の利便性を高める一方、セキュリティとプライバシーの保護にも取り組む。

Siri AIが外部アプリと連携、複数の操作を実行

Appleは11月3日（米国時間）、開発者向けサイトにおいて、AIアシスタント「Siri AI」と外部アプリを連携させる新たな開発者向けプレビューを発表した。

Siri AIに自然言語で複数のタスクを指示する画面（出典：Apple）

新機能は「iOS 27.3」「iPadOS 27.3」「macOS 27.3」「visionOS 27.3」のベータ版で利用できる。アプリの機能をSiriから呼び出すための仕組み「App Intents」を活用し、開発者が自社アプリのコンテンツや操作機能をSiri AIに組み込めるようにする。

Siri AIは、自然言語による指示を理解し、アプリ内の操作を実行する。例えば、配送状況の確認、レストランの予約、商品の注文などを、ユーザーが個々のアプリを操作することなく実行できる。

複雑な要求に対応するため、複数の操作を組み合わせる「skills」と呼ばれる仕組みも導入する。これにより、単一の操作だけでなく、一連のタスクをSiri AIを通じて進められるようになる。

iPadの画面上に表示された情報についてSiri AIに質問する様子（出典：Apple）

Appleは、カレンダー、メール、写真、Safari、ファイル、リマインダーなど、自社アプリにもSiri AIによる操作機能を展開している。例えば、先週訪れたコーヒーショップを探したり、1年以上開いていないファイルをアーカイブしたりする操作を紹介している。

外部アプリとの新たな連携機能は開発者向けプレビューの段階にあり、一般利用者への提供は今後数カ月以内を予定している。

AIエージェントの高度化に対応、Macのアクセス権限を見直し

一方、Appleは11月16日（米国時間）、macOSのアクセス権限に関する変更を発表した。「macOS 27.3 beta 2」において、アプリがMac上のデータにアクセスしたり、他のアプリを操作したりする際の権限管理を強化する。

背景には、AIエージェントの能力と自律性の向上がある。

Appleは10月2日の発表で、一部のアプリが強力なアクセス権限を利用することにより、Mac内のファイルやメール、メッセージ、閲覧履歴などが、ユーザーの十分な理解がないままアクセス可能になるリスクを指摘していた。

さらに、AIエージェントの能力や自律性が高まるにつれて、こうした権限に伴うリスクも大幅に増大すると説明している。

AIによるアプリ操作を可視化、アクセス範囲も細分化

今回の変更では、Macや他のアプリの操作などに関わる「Device Control and Data Access」と、端末内の広範なデータにアクセスできる「Full Disk Access（フルディスクアクセス）」の権限管理を見直す。

「Device Control and Data Access」は、「System & App Protection Override」と「Accessibility」の2つに分割する。

また、アプリの操作権限については対象アプリを、フルディスクアクセスについては対象フォルダーを、それぞれ必要な範囲に限定するようユーザーに案内する。

権限の付与方法も見直し、対象アプリを一覧から選択する方式に統一する。さらに、アプリがアクセスするたびに許可を求める設定を選択できるようにする。

「System & App Protection Override」の権限を使ってアプリが別のアプリを操作している場合には、その状況を示すインジケーターも表示する。

これにより、AIエージェントなどに操作権限を与えた場合でも、ユーザーがアプリの動作を把握しやすくなる。

なお、今回の変更はAIエージェント専用ではなく、対象となる権限を利用する一般のアプリにも適用される。また、すでにユーザーが許可した権限は引き続き有効となる。

Appleは、Siri AIを通じたアプリ操作の拡大と、macOSにおけるアクセス権限の見直しを並行して進めている。AIエージェントによるアプリ操作は、個人利用だけでなく、ソフトウェア開発などの業務でも広がりつつある。企業で利用するMacにおいても、AIエージェントに許可する操作やデータへのアクセス範囲を適切に管理することが重要になる。