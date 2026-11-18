三菱電機ビルソリューションズは11月18日、エレベーターやエスカレーターの保守技術者向けに、現場作業や技術習得を支援する生成AI「フィールドエンジニア支援アプリ」を開発したと発表した。約15万ページに及ぶ昇降機関連の技術情報をRAG(検索拡張生成)で検索し、作業手順や安全上の注意事項などを回答する。2026年12月から昇降機の保守点検業務で利用を開始する。

約15万ページから手順・基準値・安全情報を回答

同アプリは、伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）の「EIMANAGER」を基盤とする文書管理システムに、生成AIとRAGを組み合わせたもの。技術者がPCやスマートフォン、タブレットから質問すると、関連する技術資料を検索・要約して回答するとともに、根拠として参照した資料へのリンクも提示する。

背景には、ビル設備の保守現場における技能伝承の課題がある。同社ではIoTやAIを活用した遠隔点検や保守業務のDXを進める一方、現場作業では熟練技術者が持つ判断力やノウハウが引き続き重要だとする。技術資料として残る「形式知」と、ベテラン技術者が持つ「暗黙知」を組み合わせ、若手から熟練者までが高い水準で作業できる環境の構築を目指す。

保守作業の前に予定する作業についてAIへ質問すると、必要な工具や部品に加え、過去の災害事例を踏まえた安全上の留意点を提示する。作業中に基準値や調整手順を確認する場合にも、その場で質問して回答を得られるため、技術資料を探す時間を短縮し、実作業の時間確保につなげる。

回答には参照元となった技術資料へのリンクを表示する。生成AIの回答だけで作業を判断するのではなく、技術者自身が根拠資料を確認できる設計とすることで、安全性や正確性が特に求められる昇降機の保守業務での利用に対応する。

また、回答精度について現場からフィードバックを収集・分析し、回答品質を継続的に改善する。質問が多い項目や頻繁に確認される作業については、教育カリキュラムの見直しや若手技術者の学習支援にも活用する。

ベテランの「暗黙知」を取り込みAIエージェントへ

開発は3段階で進める。2026年12月に開始するフェーズ1では、基本資料の検索・参照を通じて作業手順や技術情報の確認を支援する。

2027年度上期のフェーズ2では、AIによる技術資料の要約に加え、ベテラン技術者の判断ポイントや作業上の注意事項をデータ化し、AIから検索・活用できるようにする。

さらに、2027年度下期のフェーズ3では、過去のトラブル事例やベテラン技術者のノウハウなど複数の情報をAIエージェントが統合・分析。次に行うべき作業の提案、リスクの検知・注意喚起、状況に応じた判断支援などへ機能を広げ、対話型OJTにも活用する。

対象設備についても昇降機からビル管理システムなどへ順次拡大し、保守業務全体を支援する仕組みへの発展を目指す。