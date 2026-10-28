マウスコンピューターは、NCが展開するオンラインゲーム「AION2」のプレイに適したゲーミングPCを発売した。G TUNEの既存製品から、NCが推奨するモデルを展開する。

「AION2」はNCが開発・運営するMMORPGで、2026年10月5日に正式サービスを開始した。Unreal Engine 5を採用し、広大な世界を自由に飛行できる探索要素や、アクション性の高い戦闘などを特徴とする。

デスクトップPCの「G TUNE DG-A7G60」は、AMD Ryzen 7 5700X、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB SSDを搭載し、価格は29万9800円。

「G TUNE DG-A5A6X」は、AMD Ryzen 5 7500F、AMD Radeon RX 9060 XT、32GBメモリ、1TB SSDを搭載し、価格は38万9800円。

ノートPCの「G TUNE P5-I7G60BK-C」は、Intel Core i7-13620H、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、32GBメモリ、1TB SSDを搭載する。価格は38万9800円。

「G TUNE P5」シリーズ

いずれもOSはWindows 11 Homeで、価格は税込み。製品の詳細は同社の公式サイトで確認できる。

全国8店舗のマウスコンピューターダイレクトショップでは、各店舗の公式Xアカウントをフォローした人を対象に、キャンペーンを実施している。はずれなしの三角くじを実施しており、「AION2」やG TUNEのグッズがもらえる。