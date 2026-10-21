この宇宙・航空ニュースのまとめ
- JAXA、火星衛星探査機(MMX)の正常動作を確認
- 初期クリティカル運用フェーズを終了し、今後は火星圏への往路巡行運用フェーズに向けた準備を行う予定
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月21日、火星衛星探査機(MMX)の初期運用における重要なシーケンスが正常に実施され、探査機の健全性確保が確認できたと発表した。
既報の通り、MMX探査機は10月20日に打上げたH3ロケット10号機によって予定軌道に投入された後、初期クリティカル運用フェーズが続いていた。このフェーズでは、ロケットから探査機が分離した後、太陽電池パドルの展開や、三軸姿勢の確立、ミドルゲインアンテナ(MGA)保持解放といった、探査機の一連の健全性が確立できているかを確認していた。
JAXAは、MMX探査機の動作に支障がないことを確認し、初期クリティカル運用フェーズを終了。今後は探査機に搭載された各種機器の初期機能確認を行いながら、火星圏への往路巡行運用フェーズに向けた準備を行う予定だという。
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