2026年10月13日～16日、幕張メッセでデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」が開催されている。

電通グループ横断のクリエイティブR&D組織「Dentsu Lab Tokyo」は、今回の展示で「Playful Transformation」をテーマに、新しい感覚やコミュニケーションを生み出す研究成果を紹介した。

その一つが、犬型ロボットによる「最高に気持ち良いお手」だ。ロボットが人間に対してファンサービスを行うように振る舞うことで、便利さや作業効率とは異なる価値を生み出せるかを探る研究だ。

Dentsu Lab Tokyoのブース

犬ロボットが目を合わせて「お手」! ロボットのファンサを研究

3つ目の展示は、犬型ロボットによる「最高に気持ち良いお手」だ。

この研究は、ロボットが人間に対してファンサービスを行うように振る舞うことで、便利さや作業効率とは異なる価値を生み出せるかを探るという内容だ。

その一例として展示されたのが、犬型ロボットによる「お手」の体験だ。

ロボットには画像認識技術が搭載されており、近くにいる人を認識すると、その方向に顔を向け、目線を合わせようとする。さらに、人が手を差し出すと、その手を認識。手のひらの中央を目指して、そっと前脚を乗せるように動作する。

単に人の手を検知して前脚を動かすだけでなく、相手の方向を向き、目を合わせ、手の位置に合わせて動作することが特徴だ。

本物の犬のようにお手をしてくれて愛くるしい

この研究では、会釈や視線、仕草などによって人間関係を円滑にする「ファティックコミュニケーション」に着目している。言葉を交わさなくても、ロボットが人にささやかな反応を返すことで、親しみや愛着が生まれる可能性を探っているという。

開発チームが目指しているのは、人間がロボットの動作を単なる機械的な反応として受け取るのではなく、自分に向けられた行動として感じられる体験だという。

今回の展示では、来場者から得られたフィードバックを参考に、その場でプログラムなどを調整する「ライブ開発」も実施した。展示期間中も動作を改善し、より自然で心地良いお手を目指したという。