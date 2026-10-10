Malwarebytesは2026年10月8日(米国時間)、「Amazon has an uncomfortably personal profile on you｜Malwarebytes」において、Amazonが顧客の購買情報などを基に生成する個人プロフィール「About You」が利用者の身体的特徴まで推測する事例を紹介した。

同機能はAmazonが保有する購入履歴から構築された個人情報で、閲覧および編集できる。ただし、プロフィールの作成自体を一括で拒否する方法は明らかになっていない。

購入したレギンスから「お尻が平ら」と推測

問題を報じたDexertoによると、ある利用者が自身の「About You」を確認したところ、「お尻が平ら」という記述が含まれていた。この利用者は、過去に購入したことのある「ヒップを強調するレギンス」との関連を指摘し、推測は間違っていなかったものの、身体的特徴を直接的に表現されたことに驚いたという。

これまでのところ、記述を生成する具体的な仕組みなどは特定されていない。しかし、今回の事例から衣類の購入情報を基に、本人の身体的特徴まで推測している可能性が浮かび上がった。

About Youは5月に導入された新機能で、Amazonのパーソナライズ機能を利用者向けに可視化して管理しやすくする。同社によるとプロフィールの生成にはAmazonの体験を使用しており、これには購入履歴、Alexaとの対話、検索履歴、リストに保存した商品、投稿した商品レビューなどが含まれるという。

プロフィールは「家庭と家族」、「関心事と趣味」、「ブランド」、「商品に関する好み」などのカテゴリーに分けられ、利用者の嗜好（しこう）や生活に関する情報が表示される。これら情報は本人向けの宣伝などに使用されており、定期的に特定商品を購入している顧客には、同種の別製品を提案するといった使われ方をしている。

しかし、購入や検索の履歴が、かならずしも本人の生活や身体的特徴を正確に表すわけではない。購入した商品が贈り物である可能性もあれば、リストの登録が他人のための調査を意味する場合もある。商品を検索しただけで、本人が必要としていると判断することもできない。買い物の行動と個人の実像は、かならずしも一致しない。

Amazonは以前から個人向けの推薦機能を提供してきた。About Youでは、推薦の背景にあるプロフィール情報の一部を利用者が確認し、実態と異なる推測を訂正できるようにしている。

Malwarebytesも「About You」の確認方法および登録情報の削除方法を解説している。Amazonの公式発表でも、スマートフォンのアプリやWebサイトからAbout Youにアクセスできると案内している。ただし、これらは米国向けの操作手順であり、日本のAmazon.co.jpでも同機能が利用できるかどうかは確認できていない。

推測された情報は削除可能、一括拒否はできる？

利用者が自分に関するプロフィールを確認し、不要な項目を削除できることは、情報管理の透明性を高める前向きな仕組みと言える。一方、利用者が意図して入力していないプロフィールを、本人が個別に修正し続けなければならない点には課題が残る。

Amazonは、パーソナライズに使用されたくない情報を削除できると説明している。しかし、削除によって同社のサーバーから情報が消去されるのか、表示対象から外れるだけなのかは、発表内容からは判断できない。また、利用者が買い物を続ける中で、同様の推測が再び作成される可能性についても説明されていない。

About Youによる情報利用を一括で拒否する設定についても、同社の発表では案内されていない。現時点では、利用者がプロフィールを確認し、Amazonによる推測の一部を削除することが対応策となる。購入履歴を基にした「おすすめ」の利便性と、本人が意図しない個人情報の生成をどう扱うかが引き続き問われている。