パナソニックは10月8日、ベトナムとフィリピンで使用済みエアコンの回収および再生・再資源化に向けた実証実験を開始すると発表した。実証期間は両国ともに2026年10月から2027年3月末までを予定している。

両国ともに現地の家電量販店と連携し、パナソニック製品を購入した顧客を対象に、それぞれ500～1000台の使用済みエアコンの回収を目指す。回収したエアコンの再資源化や、再生材を自社製品に活用する可能性などを検証するという。

使用済みエアコンの回収・再資源化に向けた実証

今回パナソニックは、日本で培ってきた家電リサイクルの技術や知見、再生品販売のノウハウを活用し、使用済みエアコンの適正な回収・処理と再生・再資源化に向けた実証を実施する。

ベトナムでは、2025年1月から電気・電子製品への拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility)の適用が始まっており、使用済み家電を適正に回収し、資源循環につなげる仕組みづくりが求められている。

ベトナムでは家電量販店と連携して回収スキームを検証

ベトナムでは、パナソニック ベトナム有限会社が現地大手家電量販店のCao Phong社と連携し、10月8日から使用済みエアコンの回収実証を開始する。

今回の実証では、Cao Phong社の店舗でパナソニック製品を購入した顧客を対象に、買い替え時に使用済みエアコンを買い取る。回収対象はパナソニック製品に限らず、他社製品も含むという。

また、量販店の販売網を活用した使用済みエアコンの回収方法や、継続的に運用できる回収スキームの構築に向け、運用面および事業面での実現可能性を検証する。

回収した使用済みエアコンについては、将来的に解体して素材別に分別し、再生資源として活用することを検討。今後は回収対象となる家電の拡大や、得られた再生材をベトナム国内で生産する自社製品に活用することなども検討していくという。

Cao Phong社との調印式

フィリピンでは再生品としての販売も検証

フィリピンでは、パナソニック マニュファクチャリング フィリピンが現地大手家電量販店と連携し、10月から使用済みエアコンの回収実証を開始する予定。

実証では、量販店の販売網を活用した回収方法や再資源化に加え、再生材を自社製品に活用する可能性を検証するほか、回収したエアコンを再生品として販売する可能性についても検証する。

同社ではこれまでも家電の再生・再利用に取り組んでおり、2026年9月からは初期不良品などで返品された冷蔵庫を品質基準に基づいて再生し、「Panasonic Refresh」としてD2Cサイトを通じて販売する実証を開始している。製品の状態に応じたランクを設定し、購入から1年間の保証を付けて販売することで、家電の再利用を促進しているという。