パナソニック ホールディングス(パナソニックHD)は10月5日、介護施設で暮らす高齢者の健康状態の変化をセンサデータとAIで早期に捉える「予兆ソリューション」を開発したと発表した。2026年10月から、社会福祉法人のユーアイ二十一と協力し、実際の介護現場で実証実験を開始する。

高齢者の健康状態変化を捉える「予兆ソリューション」

高齢化の進展に伴い、介護業界では人材不足が深刻化している。限られた人員で利用者一人ひとりの状態変化を把握し、適切なケアにつなげることが求められている一方、日常的な体調変化の兆候は介護職員の経験や観察に依存する部分も大きい。

こうした課題に対し、パナソニックHDはセンサデータとAIを活用して健康状態の変化の兆しを可視化する予兆ソリューションを開発した。同ソリューションは、「健康状態変化解析AI」と「レポート生成AI」で構成される。

健康状態変化解析AIは、心拍数、呼吸数、体動状況、睡眠状況、ベッド在床状況など、見守りセンサーから取得した生体情報や生活情報を分析し、利用者ごとの平常時の状態と比較することで健康状態の変化を検知する。

予兆ソリューションの概要

約2000人を対象とした性能評価では、介護記録に残された健康状態の変化をAIが検出できた割合を示す再現率が89.4%だったほか、変化が記録されていないタイミングを変化ありと判定した誤報率は10.5%だったという。

さらに過去の介護記録を用いた後ろ向き分析では、実際に健康状態の変化が記録される以前から、センサデータ上に変動傾向が確認されたとしており、状態変化の早期発見につながる可能性が示された。

レポート生成AIが変化の根拠や観察ポイントを提示

健康状態変化解析AIが検出した結果は、レポート生成AIによって分かりやすいレポートとして出力される。

レポートには、健康状態の変化を示すセンサデータや過去の状態との比較結果に加え、現場で確認すべき観察ポイントなどが文章やグラフで整理される。介護職員や看護職員など多職種間での情報共有にも活用できるよう設計した。

レポートのイメージ

なお、同社はAIがケアや医療判断を行うものではなく、現場スタッフによる観察や判断を支援する参考情報として利用することを想定しているとしている。

介護施設で実証へ、データに基づくケアの実現目指す

同ソリューションは特定の見守り機器に依存しないことも特徴だ。複数の見守りシステムやセンサから得られるデータを共通基盤上で活用できるよう、異なるセンサ信号の正規化や特徴抽出を行う。

パナソニックHDは2026年10月からユーアイ二十一と実証実験を開始し、AIによる通知やレポートが介護現場での状態確認やケア判断にどのように活用できるか検証する。

今後は実証で得られた知見を基に解析手法やレポート内容を改善するとともに、見守りサービス事業者などとの協業を拡大し、経験や勘だけに頼らないデータに基づく介護の実現を目指す。