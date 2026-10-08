Windows Latestは2026年10月5日(現地時間)、「"Life is too short to support Windows users": Microsoft engineer responds, says more developers use Windows than macOS or Linux」において、Microsoftの技術スタッフを務めるDavid Fowler氏が、Windows開発には人生を費やす価値がないと主張するX上の投稿を批判したと報じた。

発端となったのは、@michael_chomsky氏がXに投稿した「Windowsユーザーをサポートするには人生は短すぎる」という内容だ。投稿は3万回以上閲覧され、Windowsを否定的に扱う反応が広がった。これに対してFowler氏は投稿を引用し、「これはクリックベイトだが、Windowsを扱う開発者は他のどのOSより多い」とコメントした。

Windows利用率49.5%と12.8%、2つの開発者調査で大きな差

Stack Overflowが公開した「2025年開発者調査レポート」では、プロ開発者の49.5%がWindowsを利用しており、macOSの32.9%、Ubuntuの27.7%を上回る。一方、The Pragmatic EngineerのGergely Orosz氏がXで実施した調査では、Windowsの割合は12.8%にとどまり、macOSが61.6%、Linuxが24.2%を占めた。この結果についてOrosz氏は、調査対象がベンチャーキャピタルから資金を調達したスタートアップや大手テクノロジー企業に近い層であるため、業界全体を表すものではないとしている。

両調査では対象となる開発者の属性や調査方法が異なるため、結果を単純に比較することはできない。Stack Overflowの調査は仕事で主に使用するOSを尋ねている一方、Orosz氏の調査は回答者の属性がスタートアップや大手テクノロジー企業に偏っている可能性がある。このため、両者の数値の違いをもって、開発者全体のWindows利用状況を判断することは難しい。

Web、クラウド、バックエンド、AI分野ではUNIX系の開発環境が利用されている。多くの本番サーバがLinuxで動作するためであり、macOSは保守を必要とせずUNIX環境を利用できる。

一方、Windowsは.NETやC#の開発者、Visual Studio利用者、ゲーム開発者、企業など、Windows向けソフトウェアの開発者に適した環境だ。さらにWindows PCには幅広い価格帯の製品が存在し、厚いユーザー層を擁する。

つまり、レポートの両方が正しい場合、一部の開発者はmacOSやLinuxを好んで利用し、開発者全体の約半数はWindowsを所有していることになる。これを矛盾なく説明する状況は、開発者が複数のデバイスを所有しているか、または仮想環境で各種オペレーティングシステムを利用している場合だ。

実際、筆者もWindows、macOS、Linuxを所有しており、同様の開発者は多く存在すると予想される。この点を考慮すると、調査結果に矛盾はないと言える。

Windows上でLinuxを使う開発者は「Windows開発者」なのか？

Windows Latestの記者は、Fowler氏の主張するWindows開発者の多さについて懐疑的な意見を伝えた。これはMicrosoftが開発者向け機能として、Windows Subsystem for Linux(WSL)を継続的に強化しているためで、WSL利用者はWindows開発者と言えるのかについて疑問を投げかけている。

Ubuntuを開発するCanonicalの幹部は、WSL上でUbuntuを利用するユーザー数が、ネイティブ環境のUbuntuデスクトップよりも速いペースで増加していると説明している。さらにGoogleもAIツールへのWSL対応を進めており、これら開発者や環境の利用者はLinux開発者と評価すべきではないかとの意見だ。

Windows PCはMacと比較して安価に入手できる。導入コストを押さえたい企業にとって魅力的な選択肢であり、Windows内でLinuxを扱える機能も選びやすさにつながっている。しかし、Windowsを望んで購入したとは言えない。Microsoftは生き残りをかけ、WSLによって囲い込みを強化しているが、実際のシェアについては評価が割れる状況となっている。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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