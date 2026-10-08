Microsoftは10月2日（現地時間）、Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26340.9596を公開した。今回の更新では、エクスプローラーのアドレスバーが「~」（チルダ）に対応し、ユーザーフォルダーへのアクセスが簡単になる。「~\AppData」のように入力することで、ユーザー名を含むパスを指定せずに目的のフォルダーへ移動できる。新機能は現在、プレビュー版で段階的に展開されている。

Windows Latestは10月5日（現地時間）、「Windows 11's File Explorer is finally giving the squiggly ~ key a job, sending it straight to the user folder」において、今回の新機能について、Microsoftアカウントの表示名と実際のユーザーフォルダー名が一致しない場合でも、簡単にアクセスできる点を紹介している。

「~」はLinuxやMacでホームディレクトリを指すことがある。これはシェルアプリの実装によるもので、オペレーティングシステムの仕様ではない。しかし長年使われ続けたことで標準的な仕組みとして定着し、UNIX系のオペレーティングシステムでは市民権を得ている。

「~\AppData」で直接アクセス、ユーザー名の入力が不要に

Windowsでは、Microsoftアカウントの表示名と「C:\Users」以下に作成されるフォルダー名が一致しない場合がある。Microsoftアカウントのメールアドレスが「michael」で始まる場合でも、ユーザーフォルダーが「C:\Users\micha」となるケースがある。そのため、表示名を基に「C:\Users\Michael\AppData」と入力すると、正しいフォルダーへ到達できない問題が起きる。

この問題の解決に「~」が使用できる。「~」であれば自動的にユーザーフォルダーに展開されるため、ホームディレクトリの名前を意識せずにアクセスできる。

本稿執筆時点で、この新機能はWindows Insider ProgramのExperimentalチャネルで段階的に展開されている。一般ユーザー向けの正式提供時期は明らかになっていない。

検索機能やダークモードも改善へ

エクスプローラーでは、このほかにも複数の改善が進んでいる。ダウンロードフォルダーなどの表示設定が維持されない問題の修正や、アドレスバーの引用符対応などがある。

プロパティダイアログも現代的なデザインへ変更され、ダークモードの対応範囲も広がる。さらに検索機能も改善され、検索場所ごとに結果が異なる不具合が修正される。Microsoftはこの変更について、「PCの検索」をインデクサーを基盤とする仕組みに改め、高速化と同時に「ホームの検索」と一貫した動作になると説明している。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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