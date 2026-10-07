Stella Holdingsは10月7日、法人向けAI導入支援サービス「AIブースト」の本格提供を開始したと発表した。830名超のAIエキスパートネットワークを活用し、人材アサインや企業向けAI研修、内製化支援までを一気通貫で提供する。AI活用の定着を阻む人材不足や推進体制の課題に対応し、外部依存に頼らない運用体制の構築を目指す。

AI活用の障壁はツールではなく、人材と推進体制

生成AIの業務利用は急速に広がっている。しかし、中堅・中小企業では導入したツールを十分に活用できていないケースも少なくない。

その背景には、AIに関する知見を持つ人材の不足がある。また、導入を主導する担当者が不在であることも課題となっている。さらに、実行フェーズで十分なスピードを確保できないケースも多い。

AI人材のアサインから研修までをワンストップで提供

AIブーストはこうした課題への対応を目的として開発されたサービスだ。AI人材の活用と実務支援によって、現場レベルでのAI定着を支援する。

AIブーストの中核となるのが、AIエキスパートのアサインサービスである。同サービスでは、830名以上のAIエキスパートネットワークから企業課題に適した人材を選定する。営業、マーケティング、エンジニアリング、バックオフィスなど、職種ごとの実務経験を持つ人材を最短当日にアサインできるという。

支援形態は常駐型や伴走型に対応する。単一テーマから利用可能であり、繁忙期に応じた人員調整も行える。

業界や職種に応じたAI研修を提供

AIブーストは法人向けAI研修も提供する。研修内容は生成AIの基礎知識にとどまらず、受講企業の業界や職種、参加者の習熟度に応じて内容を設計。実際の業務データを活用した演習も実施する。受講者が業務現場でそのまま活用できる状態を目指す構成だ。

また、研修終了後にはフォロー会も実施。学習した内容を継続的な業務改善につなげる体制を整えるという。