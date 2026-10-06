Microsoftの最高経営責任者（CEO）を務めるSatya Nadella氏は、Alex Heath氏のインタビュー番組「Sources with Alex Heath」において、AI業界について「自己中心的になりすぎている」との認識を示した。

Microsoft Build 2026で講演するMicrosoft CEOのSatya Nadella氏（出典：Microsoft）

Nadella氏は、AI技術そのものではなく、それによって人々の生活がどう改善されるのか、どのような経済的機会につながるのかを示すことが重要だと指摘。AI業界は技術そのものに目を向けるのではなく、利用者にもたらす具体的な利益を示す必要があるとの考えを示した。

AIの利益を示し、消費者や地域社会から信頼を得る必要

Nadella氏は、AI業界が消費者や企業、地域社会から信頼を得る必要性にも言及した。これには大規模なAIインフラ整備も含まれ、データセンターが周辺地域の住民に具体的な利益をもたらすこと証明する必要があるとの認識を示した。

Microsoftのデータセンターを巡っては、英国リーズに予定しているスケルトングランジデータセンター計画に対して数百人が抗議したほか、同国スラウの旧ラングレー・ビジネスセンター跡地の建設計画でも反対意見が出ている。

反対意見の中心は騒音や放熱に利用される水資源への影響で、AIそのものではない。Nadella氏は、AIインフラについても地域社会に具体的な利益をもたらすことが重要だとの考えを示している。データセンターを建設するのであれば、地域に経済的な利益を生み出すことを示す必要があるとした。しかしながら、現在はその出発点となるコミュニティの信頼が揺らいだ状態にある。

AIの利用を広げるには、安全面の取り組みに加え、どのような利益があるのかを明確に示す必要がある。

Nadella氏自身もAIの回答を「疑いながら使う」

MicrosoftはAIへの大規模な投資を続けており、インフラ、製品、サービスを拡大している。2026年度第4四半期の売上高は900億ドルに達するなど、事業規模も拡大している。

Nadella氏は同じインタビューで、自身もAIの回答をそのまま信用するのではなく、疑いながら利用しているとの考えを示した。

Microsoft自身がAIへの大規模な投資を続けるなか、Nadella氏の発言は、AI技術そのものを訴求するだけではなく、それが利用者や地域社会にどのような利益をもたらすのかを示すことが、AI業界全体の課題になっているとの認識を示したものと言えそうだ。