Microsoftは9月29日（米国時間）、「WSL containers is now generally available」において、Windows Subsystem for Linux（WSL）でLinuxコンテナを実行できる「WSL Containers」の一般提供（GA）を開始した。これによりWindows 11では、Docker Desktopなどのサードパーティ製アプリに頼らず、WSLを通じてLinuxコンテナを利用できるようになる。

Docker DesktopなしでLinuxコンテナを実行

コンテナとは、アプリケーションとその実行に必要な依存関係をひとまとめにしたパッケージである。異なる環境のシステムでもソフトウェアを一貫して動作させることができるため、アプリケーションの開発やテストで広く利用されている。

Windows上でLinux環境を利用するイメージ

Windows上でLinuxコンテナを実行する場合、これまではDocker Desktopのようなサードパーティー製のツールを利用するのが一般的だった。WSL Containersは、この機能をWSLに組み込むことで、Windowsから少ない手間でLinuxコンテナを扱えるようにするもので、開発者にとっては新しい選択肢となる。

Microsoftは、2026年6月にBuild 2026でWSL Containersを発表し、その後テストを続けてきた。一般提供に至るまでに、コンテナのヘルスチェック、イベントのリアルタイムストリーミング、ネットワーク制御の拡充、保存場所の設定機能などを追加した。また、コンテナ管理用の新たなコマンドも複数導入している。

開発者向けには、新しいコマンドラインツール「wslc」も提供される。wslcのコマンドは、既存のコンテナ管理ツールに近い形式となっており、コンテナを扱ってきた開発者にも利用しやすい設計となっている。

IntuneやDefenderにも対応、企業での管理も可能に

企業向けの管理機能も強化した。Microsoftの公式ブログによると、Microsoft IntuneのポリシーやMicrosoft Defender for EndpointがWSL Containersをサポートするようになるという。Defender for Endpointではコンテナ内のプロセス、ファイル、ネットワーク活動を把握できるようになる。IntuneではWSL Containersの利用可否や、コンテナイメージを取得できるレジストリーを制御できる。

WSL Containersの強みは、Linuxコンテナを使うためにインストール、管理するソフトウェアを減らせる点だ。開発者にとってはWindows上でのLinuxコンテナ利用に対する障壁が一つ減り、アプリ開発やテストを進めやすくなる。

一方、WSL Containersの登場によって、Docker Desktopなどの既存ツールが不要になるわけではない。既存ツールも引き続きWindowsで利用でき、用途に応じて選択できる。