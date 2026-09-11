電通など国内電通グループ4社は9月10日、AI時代の新しい購買行動モデル「AIJES(アイジェス)」を提唱した。生活者とAIが協働し、情報の蓄積から意思決定、評価までを行う一連の購買プロセスを定義したもので、AIJESは商標出願中だという。

4社は、電通、電通デジタル、電通総研、電通マクロミルインサイト。AIの普及に伴う情報取得手段や購買行動の変化を踏まえ、企業のマーケティング活動の高度化を支援していく構えだ。

「AIJES」の概要

従来は検索エンジンやSNSなどによる情報取得が主流だったが、現在はAIに問いを立て、その回答を参考に意思決定するケースが増えている。こうした変化は幅広い世代で確認されており、日常生活における情報接触のあり方そのものが転換期を迎えているとしている。

AIJESは、蓄積(Archive)、問答(Interaction)、判断(Judgment)、参加(Engagement)、評価(Score)の5つで構成する。人とAIが協働しながら5つのステップを歩み、そのプロセスが循環していく点を特徴としている。

同モデルは、同グループが2004年に提唱したウェブ時代の購買行動モデル「AISAS」を発展させたもの。AIを前提とした情報環境に対応するモデルで、購買行動の過渡期にはAISASとAIJESがしばらく並走することも想定しているという。

また、AIの活用が進む中でも、最終的な意思決定を担う人間の直感を含めた「判断」に着目した。判断の質を高めるには、ニーズが潜在している段階での情報蓄積に加え、ニーズが顕在化した段階でもAI経由の情報だけに頼らず、統合的に情報を得ることが重要だと考えている。

連携各社の役割

連携各社の役割については、電通がAIJESに基づくマーケティング戦略・構想を立案し、グループ各社と連携してクライアントのマーケティング変革を支援する。電通デジタルはデータやAI・テクノロジー、CX／デジタルマーケティングの実装力を生かし、顧客体験の設計から広告、オウンド、コマース、CRMなどの施策実行・運用までを推進する。

電通総研では、2026年1月30日に新設を発表した「AI開発センター」が中心となり、AIアプリケーションやAIエージェントの開発・技術検証、各種PoCを進める。電通マクロミルインサイトは多様な調査・データ分析を通じ、AI時代の購買行動や生活者インサイトを分析し、企業のマーケティング戦略や施策の意思決定を支援するという。

国内電通グループは2025年からAIJESモデルの実践を推進している。今後は、その知見と実績を基盤に、AI時代に対応した顧客接点の創出とブランド価値の向上を図るとともに、AIを活用した広告コミュニケーションサービスを進化させていく考えだ。