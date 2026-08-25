インターネットイニシアティブ（IIJ）は8月25日、経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室が推進する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（SCS評価制度）への対応を支援する「IIJ SCS評価制度アセスメントソリューション」の提供を開始した。

同社のセキュリティコンサルタントが制度の要求事項に基づいて企業の現状を評価し、課題抽出や改善施策の提案、中長期的な対策ロードマップの策定を支援する。

近年、サプライチェーンを標的としたサイバー攻撃が増加しており、対策が十分でない企業を起点に取引先や関係企業へ深刻な被害が及ぶ事例が社会問題となっているという。

こうした状況を受け、経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室は、企業のセキュリティ対策レベルを可視化するSCS評価制度の運用を2027年3月に開始する。同制度では対策水準に応じて評価区分が設けられ、委託元・委託先双方の負担を軽減しつつ、サプライチェーン全体のセキュリティ水準の向上が期待されているという。

一方、一定のセキュリティ対策を実施している企業でも、制度の要求事項との対応付けや評価取得に向けた課題の把握、改善施策の策定などに課題を抱えるケースが少なくないという。

IIJは、自社開発するセキュリティサービスの提供や構築・運用を通じて蓄積した知見を活かし、★3・★4の要求事項に対する評価と施策検討を実施する。実装例や判断基準などの補足説明を独自に加えたセルフチェックシートを提供し、利用者が自己評価を円滑に進められるよう支援する。

また、セキュリティ規程やシステム規程、ネットワーク構成図など個社ごとの文書を確認するとともに、コンサルタントが詳細なヒアリングを実施。チェックシートや文書だけでは把握できない実際の運用状況や現場の暗黙的なルールまで踏み込んで確認したうえで、規則・体制・運用・ツールの観点から推奨施策を検討するという。

本ソリューションは標準2カ月間のパッケージメニューとして提供され、前半1カ月で現状調査、後半1カ月で課題抽出・施策検討・レポート作成を行う。利用者の要望に応じて評価範囲や進め方のカスタマイズにも柔軟に対応するほか、アセスメント後に必要となる実行計画の策定、セキュリティ規程の整備・体制構築、セキュリティ製品の導入なども継続的に支援するという。

参考価格（税抜）は、★3対応が300万円から、★4対応が400万円から、カスタマイズ対応は個別見積もりとなる。