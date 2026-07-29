KELAは7月29日、同グループ傘下のULTRA REDのCTEM（Continuous Threat Exposure Management：継続的脅威エクスポージャー管理）プラットフォーム製品群を日本市場に向けて発表した。

同社は、「攻撃と攻撃者を理解」「潜在する脅威を特定・立証」「自動復旧・対処」という単一の連続的なセキュリティパイプラインを実現するため、AI駆動型 CTEMプラットフォームとして、「H1VE」「ULTRA RED」「CRIMSON」を提供する。

「ULTRA RED」は国内提供を開始しており、今回、AIを活用した先制型サイバー防御を実現するCTEMプラットフォーム製品群として、デセプション技術を提供する「H1VE」と、検出したリスクを全自動または半自動で修復する「CRIMSON」を日本市場に投入する。

KELA 執行役員社長 兼 COO 廣川裕司氏は、AIを悪用したサイバー攻撃の拡大を背景に、企業にはリスクを継続的に把握・対処する「能動的な防御」が求められていると説明。日本市場ではCTEMプラットフォームを中核に事業を強化していく方針を示した。

KELA 執行役員社長 兼 COO 廣川裕司氏

KELAグループのULTRA REDのCEOを務めるEran Shtauber氏は、AIの進化により攻撃者の行動および攻撃が変わってきていることから、能動的な防御が必要と指摘した。

同氏は、セキュリティ対策として「プロアクティブな対応」「自動化」「統合ワークフロー」をカバーすることが必要であり、これらをソリューションに落とし込んだと述べた。

デセプション技術を提供する「H1VE」

H1VEは、実在するアプリケーションやシステムを模した「ルアー」を容易に展開・一元管理し、実際の攻撃者を安全に誘引するデセプションプラットフォーム。デセプションとは、「だます」という意味を持つ。

同製品では、ユーザーの実環境から隔離されたルアーへの攻撃をリアルタイムで観測し、攻撃者のIPアドレス、ペイロード、攻撃手法、C2インフラなどを実用的な脅威インテリジェンスへ転換する。

得られたインテリジェンスはULTRA REDのCTEMプラットフォームと連携し、同様の攻撃による影響を受ける資産が自組織内に存在するかを検出・検証する。 Shtauber氏は、同製品の特徴について、「プロアクティブに対応するツール。攻撃を仕掛けられる状況を作り、攻撃者の情報を集められる」と説明した。

AI駆動型CTEM「ULTRA RED」

CTEMプラットフォーム「ULTRA RED」は、終わりのない大量のアラートではなく、実際に検証された悪用可能な侵入経路に優先順位を付けて対処する。

同製品は、すべての資産と攻撃ベクトル（侵入経路や攻撃チャンス）を自動的に発見・収集・検証し、誤検知を排除したうえで、脆弱なアタックサーフェスを提示する。

Shtauber氏は、「ULTRA RED」の特徴として、24時間365日休みなく監視を継続し、脆弱性を深堀りできる点を挙げた。

検出したリスクを全自動または半自動で修復する「CRIMSON」

CRIMSONは、ULTRA REDのCTEMプラットフォームで検出・検証された攻撃ベクトルに対し、自動または担当者の承認を経て修復・是正・緩和策を実行する。

コードリポジトリと連携した修正コードやプルリクエストの生成に加え、恒久的な修正に時間を要する場合は、WAFやファイアウォールへ攻撃経路を遮断するルールを適用し、リスクを低減する。適用後はCTEMプラットフォームがその有効性を継続的に検証する。