Windows Reportは、「Microsoft Edge tests Web Remix using Copilot to customize websites」において、Microsoft EdgeにWebサイトのカスタマイズ機能「Web Remix」が導入される可能性を伝えた。

ユーザーはWebサイト自体を変更することなく、Copilotを通じてWebページの表示をカスタマイズできるという。

CopilotでWebページをカスタマイズする

Web RemixはMicrosoft Edge Insiderから配布されているEdge Canary(カナリアチャンネル)に導入された。ツールバーに新しいRemixアイコンが追加され、ユーザーはこのアイコンをクリックすることで「外観(Appearance)」および「カスタム(Custom)」からオプションを選択することができる。

Edgeに追加されたRemixアイコンとRemixパネルの表示例 出典：Microsoft

外観(Appearance)ではページの配色、ライト／ダークモードの切り替え、テキストサイズおよびフォントの調整が可能。カスタム(Custom)では自然言語によるWebページのカスタマイズを指示することが可能で、実際の変更はCopilotにより自動生成される。

これらRemixを作成すると、RemixパネルはRemixの選択画面に切り替わる。トグルスイッチで有効／無効の切り替え、三点リーダーのメニューからはサイト全体への適用、削除などが選択できる。

Windows Reportによると、「カスタム」はRemixの生成にユーザーの入力内容、タブのURL、ページコンテンツを利用するという。そのため、利用開始時に機密情報やセンシティブな情報を入力しないように警告するとのこと。Webページに機密情報を表示または入力した状態でWeb Remixのカスタムを利用すると、それらの情報がMicrosoftと共有される可能性がある。

「長い記事を簡潔に」も可能、Edge Canaryでテスト開始

Web Remixのカスタムオプションを利用すれば、JavaScriptや拡張機能の知識がなくてもWebページを簡単にカスタマイズできる。「長い記事を簡潔にする」や「価格を現地通貨に変換する」などの指示が可能で、Webページを改ざんすることなく表示を変更できる。

Web RemixはEdge Canaryの実験的機能として提供を開始。Windows Reportによるとデフォルトで無効化されており、テストに参加するには「edge://flags/#edge-remix」を有効に変更し、Edgeを再起動する必要があるとのこと。また、Microsoftアカウントのサインインも必要とされる。

機能の詳細は公式ドキュメント「Web Remix in Microsoft Edge | Microsoft Support」から確認できる。