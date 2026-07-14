Excelの仕事は、関数を暗記し、正確に数式を書く能力を中心に評価されてきた。しかしCopilotやGeminiの登場により、自然言語で「何をしたいか」を伝えれば、数式作成、分析、グラフ化、エラー修正までAIが支援する時代に入った。奪われるのはExcelそのものではなく、関数を書く作業や暗記型スキルだ。AI時代、Excelで評価されるスキルは「関数を書く力」から「AIを使って意思決定を支える力」へ変わり始めている。

Copilot in Excelは自然言語での分析やグラフ作成を支援し、Excelの使い方を変えつつある 引用：Microsoft

かつてExcelは「関数を覚えるソフト」だった

長い間、Excelのスキルとは、関数をどれだけ知っているかとほぼ同義だった。VLOOKUPやSUMIF、COUNTIF、ピボットテーブルなどを使いこなせる人は「Excelができる人」と見なされ、事務、営業、経理、人事、企画など幅広い職種で、Excelは業務処理の基盤として使われてきた。

業務では、専用システムから出力したCSVやExcelファイルを加工し、集計や分析を行う場面が多い。その中心にあったのが関数だ。必要な数式を組み合わせ、業務に応じた集計や分析を実現できることが、Excel人材の価値だった。

この文化には大きな利点があった。関数を覚えれば手作業を減らし、定型業務を自動化できる。一方で、習得の負担が大きく、数式は複雑化・属人化しやすい。また、関数を知っていることと業務を正しく理解していることは別であり、数式が正しくても前提条件を誤れば結果も誤る。

それでも長年、Excelは「関数を覚えるソフト」だった。しかし生成AIの登場によって、その前提は大きく変わり始めている。

AIは「関数を書く」仕事を代替し始めた

MicrosoftのCopilot in Excelは、表のデータをもとに分析、数式生成、グラフ作成などを支援するAI機能としていちづけられている。Microsoftの公式サポートでは、Copilot in Excelがデータ分析、数式生成、グラフ作成などを支援でき、既存データに基づいて計算列や行を作成できると説明している。

これは、Excelの使い方を根本から変える。従来なら、利用者はまず関数名を知っている必要があった。「商品別の粗利率を出したい」と思ったら、売り上げ、原価、粗利、粗利率の関係を理解したうえで、どの列を参照し、どのセルにどの数式を書くかを考えなければならなかった。ところがCopilotを使えば、「商品ごとの粗利率を計算する列を追加して」と自然言語で依頼できる。AIは既存の表構造を読み取り、計算に使う列を推定し、数式を作成し、その意味を説明する。

Google Sheetsに組み込まれるGeminiも同じ方向へ進んでいる。Googleの公式サポートでは、Gemini in Google Sheetsで表の作成、数式の作成、データ分析やインサイト生成、グラフ作成、ピボットテーブル作成、条件付き書式、並べ替え、フィルター操作などが可能とされている。 また、Geminiは数式エラーが発生したセルに対して、数式を確認し、問題を分析し、修正を支援する機能も提供している。

この変化の本質は、「関数を知っているか」から「目的を言語化できるか」への移行だ。これまでExcel作業では、利用者が機械の文法に合わせる必要があった。SUMIFの引数の順番、VLOOKUPの検索範囲、絶対参照と相対参照、日付型と文字列型の違いなど、人間がExcelのルールを覚えることで作業していた。AI時代には、利用者はまず人間の言葉で目的を伝える。AIがそれを数式、表、グラフ、集計条件へ変換する。

もちろん、AIがすべてを完全に理解するわけではない。列名が曖昧だったり、データが汚れていたり、業務上の定義が明示されていなかったりすれば、誤った数式を提案することもある。たとえば「売り上げ」と「受注額」と「請求額」が同じ意味なのか違う意味なのかは、AIだけでは判断しにくい。返品を含めるのか、税抜きか税込みか、未確定案件を含めるのかといった業務ルールは、現場の人間が定義しなければならない。

それでも、関数を書く作業の多くがAIに置き換わり始めていることは確かだ。とくに、標準的な集計、条件抽出、文字列加工、日付計算、比率計算、ランキング、グラフ化、要約といった業務では、AIの支援効果は大きい。これまで「Excelが苦手」とされていた人でも、目的を言葉で説明できれば、一定水準の処理を実行できるようになる。逆に、関数を暗記しているだけの人の優位性は相対的に下がる。

Excel作業は、手作業から関数へ、関数からAIへの段階に入った。かつて電卓で計算していたものをExcelが置き換えたように、今度は人間が数式を組み立てる作業の一部をAIが置き換える。これは単なる便利機能ではない。ホワイトカラーの基礎技能の評価軸が変わる出来事だ。

Microsoftが目指しているのはExcelの進化ではない

重要なのは、Microsoftが目指しているものが「Excelを少し便利にすること」だけではない点だ。Microsoft 365 Copilotは、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teamsなどのアプリと連携し、仕事の文脈全体でユーザーを支援することを目指している。

つまりMicrosoftが見ているのは、Excel単体の未来ではなく、Office全体、さらに業務全体のAI化だ。Wordで文書を作り、Excelで数値を分析し、PowerPointで資料を作成し、Outlookで共有する――従来は人間が各アプリを行き来しながら進めていた作業を、AIが横断的に支援する方向へ進んでいる。

たとえば営業会議では、Teamsで議事録を作成し、Excelの売り上げデータを分析し、その結果をPowerPointの提案資料へ反映し、Outlookで関係者に共有するといった一連の流れがある。AIエージェントの進化によって、こうした作業はよりシームレスに連携していくことが期待される。

このときExcelは、単なる表計算ソフトではなく、AIが参照・分析する業務データの基盤となる。人間がセルに数式を書く場所というより、AIが業務を理解するための情報源としての役割が大きくなる。

MicrosoftがWord、Excel、PowerPoint向けのエージェント機能を展開していることも、この方向性を示している。AIは単に操作を代行する存在ではなく、仕事全体の流れを理解し、支援する存在へ変わろうとしている。

「AIはExcelの仕事を奪うのか」という問いに対して言えば、AIはExcelを置き換えるのではなく、Excelを業務全体の自動化を支える基盤へと位置付け直そうとしていると言える。

それでもExcelはなくならない

AIが進化しても、Excelは簡単にはなくならない。理由は3つある。

第一に、Excelは企業の現場に深く浸透している。多くの企業では、基幹システムから出力したデータの加工や、部門ごとの管理表、日常的な集計など、正式なシステムでは対応しきれない業務をExcelが支えている。こうした役割は一朝一夕には置き換わらない。

第二に、Excelは柔軟だ。専用システムは決められた処理には強いが、想定外の集計や一時的な分析には向かない。一方、Excelは列の追加やフィルター、グラフ作成などを柔軟に行え、AIによってその使いやすさはさらに高まる。Excelは消えるのではなく、AI時代の業務基盤として進化していく可能性が高い。

第三に、ExcelはAIの出力を検証する場として重要な役割を担う。AIが作成した数式や分析結果をそのまま意思決定に使うことはできない。売り上げや利益、在庫、契約などの重要なデータは、人間が確認し、必要に応じて修正や説明を行う必要がある。その意味でも、表形式でデータを確認できるExcelの価値は変わらない。

なくなるのはExcelではない。変わるのは、関数を暗記すること自体に価値を置く文化だ。これからはVLOOKUPやSUMIFの構文を知っていることよりも、「何を集計すべきか」「この結果は妥当か」「データをどう設計すべきか」を判断する力が重要になる。

AI時代のExcelの仕事は、単なる表作成や関数入力から、データ設計や業務理解、分析、意思決定を支える役割へと移っていく。

AI時代のExcelスキルとは何か

AI時代のExcelスキルは、従来の延長ではない。基本的な関数や表計算の仕組みを理解していることは今後も役立つが、価値の中心は「関数を知っている人」から「AIに適切な分析を依頼し、その結果を判断できる人」へ移る。

第一のスキルは、問いを設計する力だ。AIに漠然と依頼するのではなく、分析の目的や条件を明確に伝えることで、より有用な結果を引き出せる。

第二のスキルは、データを整える力だ。表の構造や列名、データ形式を整理しておくことは、AIを正しく機能させるための前提となる。

第三のスキルは、AIの出力を検証する力だ。AIの提案をそのまま受け入れるのではなく、業務に使える品質かどうかを確認する役割は人間に残る。

第四のスキルは、結果を説明する力だ。AIの分析結果を業務の文脈に当てはめ、意思決定につなげることが求められる。

第五のスキルは、AIと業務プロセスをつなぐ力だ。Excelだけでなく、WordやPowerPoint、Teamsなども含めた情報の流れ全体を設計できる人ほど価値が高まる。

この変化は、Excel初心者にとってはAIを活用しやすくなる機会である一方、上級者には役割の変化を求めるものでもある。AIが定型的な数式作成や集計、グラフ作成といった作業を担う一方で、人間にはデータ設計や業務理解、分析結果の評価、意思決定といった役割が残る。

AIはExcelの仕事を「奪う」というより、「分解する」。低レイヤーの操作はAIが担い、人間はより上流の判断や設計を担うようになる。

かつてExcelは「関数を覚えるソフト」だった。これからは、AIに業務を理解させ、データから価値ある判断を引き出すためのツールへと変わっていく。AI時代に求められるExcelスキルとは、関数力ではなく、問いを立て、データを整え、AIを使いこなし、その結果を意思決定につなげる力なのである。