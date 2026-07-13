レバレジーズは7月13日、レバテックがITエンジニア572人を対象に実施した「ITエンジニアのAI活用に関する実態調査」の結果を発表した。職場でAI活用スキルによる「AI格差」が生まれていると感じる人は59.3％に上った。

同調査では、「AI格差」を、AIの活用能力の差が業務評価や年収、キャリアなど、目に見える処遇の違いにつながっている状態と定義している。職場でAI格差が生まれていると「そう感じる」と答えた人は21.7％、「ややそう感じる」は37.6％で、合計は59.3％だった。

年代別では、AI格差を感じている人の割合は20代が67.4％で最も高く、40代が60.0％、50代が57.4％、30代が52.1％と続いた。

AI格差が表れている点を尋ねたところ、「担当できる業務範囲の差(上流工程・意思決定への関与など)」が51.3％で最多となった。以下、「成果の評価・昇進スピードの差」が39.5％、「アサインされる業務レベルの差」が32.4％だった。

今後、AIを使いこなせるエンジニアと、そうでないエンジニアの間で年収格差が拡大すると思うかという質問では、「拡大すると思う」が29.5％、「やや拡大すると思う」が35.5％となり、合計65.0％が拡大を予想した。20代では、その割合が71.5％に達した。

レバテック代表執行役社長の泉澤匡寛氏は、今回の調査について、AI活用スキルの差がアサインされる業務レベルや評価、将来の年収にまで影響すると考えられていることが明らかになったと説明。企業にはAI活用スキルの習得支援に加え、その成果や挑戦を適切に評価・還元する仕組みづくりが求められると指摘した。

レバテックによると、同社のデータでは、AI関連求人は2025年12月時点で前年同月比166.2％増加したという。AI関連求人は、「Copilot」「GPT」「プロンプトエンジニア」「生成AI」「大規模言語モデル」「LLM」のいずれかを求人名や仕事内容、要求スキルに含む求人としている。

調査は2026年5月26日～28日、20歳～59歳のITエンジニアを対象にインターネットで実施し、572人から有効回答を得た。