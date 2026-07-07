レバレジーズは7月7日、グループ会社のレバテックが実施した「AI時代におけるITエンジニアのキャリア意識・実態調査」の結果を発表した。ITエンジニア572人を対象に実施したもので、AIの普及によって約半数が転職を意識したことや、今後強化したいスキルでは「要件定義・上流工程スキル」が最多となったことなどが明らかになった。

調査ではまず、AIの普及・進展が転職意向に与えた影響について尋ねている。「実際に転職した」が5.6％、「転職活動中・検討中」が17.3％、「転職を考えたことはあるが行動していない」が26.6％となり、これらを合わせると全体の49.5％がAIの影響を受けて転職を意識したことになるという。

年代別では、20代が「実際に転職した」13.9％、「転職活動中・検討中」22.9％と、他の年代より高い水準を示した。転職を意識した理由としては「AIによる業務代替リスクを感じた」が29.0％で最多となり、「より上流工程や高度なスキルを身につける必要性を感じた」が25.8％で続いている。

続いて、「ITエンジニアの仕事はAIに代替されると思うか」との質問には、37.7％が「そう思う」、27.8％が「そう思わない」と回答し、意見が二分される結果となった。「代替されると思う」と答えた人の理由では「AIによって少人数でも開発が可能になると思うため」が65.7％、「AIによってコーディング・実装業務の自動化が進むと思うため」が62.0％で上位を占めた。一方、「代替されないと思う」と答えた人からは「AIでは代替できない業務が残ると思うため」が63.5％、「顧客理解や要件整理は人間が担う必要があると思うため」が38.4％挙げられている。

さらに、今後のAI時代を見据えて強化したいスキルを尋ねた質問では、「要件定義・上流工程スキル」が38.8％で最多となった。次いで「システム設計・アーキテクチャ設計」が33.0％、「AIモデルの評価・品質管理」が28.7％と続く一方、「コーディング力」を挙げた人は9.6％にとどまったという。

レバテック代表執行役社長の泉澤匡寛氏は、約半数のITエンジニアがAIの普及の影響で転職を意識しており、特に20代でその傾向が顕著であることが明らかになったとコメント。あわせて、AIに業務を代替されないと考えるITエンジニアからは、顧客理解や要件整理といった人間ならではの判断やコミュニケーションが求められる領域の重要性が挙げられたと述べ、AIを活用しながら顧客課題の発見からビジネス価値創出につなげられる人材の重要性が今後高まっていくとの見方を示している。

なお、同調査は2026年5月26日から5月28日にかけて、インターネット調査の形式で実施された。調査対象は20歳～59歳のITエンジニア、有効回答数は572人。