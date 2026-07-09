シスコシステムズは7月8日、「One Portfolio」戦略、米ラスベガスで開催した年次イベント「Cisco Live! U.S.」の発表について説明を行った。

同社は、AIがもたらす変化に対応すべく、「ネットワーク」「セキュリティ」「運用」を1つのプラットフォームへ統合する「One Portfolio」戦略を推進する。同イベントではそのための製品が発表された。

AI時代に向けたプラットフォーム戦略

米シスコ グローバルスペシャリスト シニアバイスプレジデント デイヴ・ウェスト氏は、AI時代にはネットワークやセキュリティ、運用を統合的に管理することが重要になると説明した。

その実現に向け、同社は「One Portfolio」戦略の下、ネットワーク、セキュリティ、オブザーバビリティ、コラボレーションを統合していく考えを示した。

米シスコ グローバルスペシャリスト シニアバイスプレジデント デイヴ・ウェスト氏

同氏は、「すべてがつながる今、ネットワークが根幹になる。AIの時代において、ネットワークデザインを書き換えなければならない」と述べ、次世代ネットワークの重要性を強調。「シスコはハード、ソフト、サービス、シリコン、オプティクスとネットワークのあらゆる部分を作っている」と述べ、自社の強みをアピールした。

セキュリティに関しては、強靭性を製品に組み込んで、製品の統合を図り可視性を上げる。

さらに、同氏は「いかなる課題に直面しても、レジリエンスが礎になる」と述べ、異常が発生した際に、回復してオペレーションを継続させることを支援するとした。

Cisco Cloud Controlを中核に統合管理

「One Portfolio」戦略の基盤となる統合プラットフォームが「Cisco Cloud Control」だ。Cisco Live!で発表された。同製品は、ITインフラの管理、監視、防御を人間とAIエージェントが共同で行うために構築されたもの。

同製品は、シスコのネットワーキング、セキュリティ、コンピューティング、オブザーバビリティ、コラボレーションの各環境を単一のセキュアな環境で統合的に可視化する。

米シスコ グローバルネットワーキングセールス シニアバイスプレジデント ブリンク・サンダース氏は、「Cisco Cloud Control」について、「エージェントがモニタリングしてトラブルシュートすることを可能にする。共通のポリシーをインフラ全体に適用して、エンド・ツー・エンドで保護する」と説明した。

米シスコ グローバルネットワーキングセールス シニアバイスプレジデント ブリンク・サンダース氏

加えて、サンダース氏は、AIの普及に伴ってサイバー攻撃も高度化しており、従来のパッチ適用を中心とした対策だけでは対応が難しくなっていると指摘した。AIが攻撃に悪用されることを見据え、ネットワークにセキュリティを組み込む必要性を強調した。

「現在のサイクルでパッチを当ててセキュアな環境を保つようでは、AIのスピードに間に合わなない。サイバー攻撃を受けると、財務的な被害も出る」（サンダース氏）

また同氏は、AI時代には人手ではなくマシンスピードでネットワークやセキュリティを運用する必要があると指摘。その実現に向け、製品ラインアップを拡充し、AI時代に対応したスケーラブルなネットワーク機器やセキュリティ製品を提供していく考えを示した。