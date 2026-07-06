『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』（マイナビ出版刊）の著者である大澤文孝氏が講師として登壇し、Claude Codeを「便利な相棒」として使い続けるために実務で必要な安全運用を学べる無料ウェビナー「勝手な動きで壊させない！ 実務コーディングに不可欠な安全運用」が7月8日（水）19時から開催される。

Claude Codeのようなエージェント型のAIは、勝手な動きをして既存のコードを改変したり、最悪の場合はそれを破壊してしまうリスクを孕んでいる。また、作業に必要な外部APIキーの使用が不適切だったためにトークン消費量が肥大化して大きな課金を招いてしまったり、情報が漏洩する事故へと繋がってしまったりする恐れもある。

今回のウェビナーでは、隔離などの権限管理、安全なAPIキーなど秘密情報の扱い方、ファイアウォールやフックの活用、そして、生成されたコードのレビューまで、Claude Codeを安全に運用するためのテクニックを解説していく。

なおこのウェビナーは、全3回のウェビナーの第2回。7月1日に「もうガチャを何度も引かない！ 素早く確実にコードを作るためのタスク切り出しのコツ」と題して開催された第1回のアーカイブは、YouTubeのマイナビ出版公式チャンネルにおいて無料で公開されている。

第1回のアーカイブ

ウェビナー第2回の模様はYouTube Liveでも配信されるため、事前の申し込みなどを行わなくても視聴できるが、申し込み（無料のイベントチケットを購入）をすることで資料をダウンロードすることができるため、視聴を検討されるのであればまず申し込みをしておくことをお勧めする。イベントチケット購入に必要なTech Book Zone Manateeの会員登録にも、費用は発生しない。

第3回は7月15日（水）19時より開催の予定で、この第3回のみ有料（受講料3,000円）となる。

ウェビナー概要（全3回の第2回）

タイトル ：勝手な動きで壊させない！ 実務コーディングに不可欠な安全運用

：勝手な動きで壊させない！ 実務コーディングに不可欠な安全運用 日時 ：2026年7月8日（水） 19時～20時30分（講義60分、Q&A15分、その他進行）

：2026年7月8日（水） 19時～20時30分（講義60分、Q&A15分、その他進行） 参加費用 ：無料（0円のイベントチケットBを購入のこと）

詳細については、「Tech Book Zone Manatee」のウェビナー特設ページで確認できる。

編集部メモ

AIコーディングエージェントの活用が急速に広がるなか、Claude Codeは開発現場に大きな生産性向上をもたらしている。ところが一方で、実務で使い始めるとすぐに直面するのが、「勝手にファイルを変更されるのではないか」「既存コードを壊さないか」「APIキーや認証情報を安全に扱えるのか」 といった不安だ。

Claude Codeのようなエージェント型AIは、応答型のAIのように単にコードを提案するだけではない。ローカル環境のファイルを読み、コマンドを実行し、外部サービスと連携しながら作業を進めることができる。だからこそ、権限管理や秘密情報の扱いを誤ると、意図しないコード破壊／不要なAPI課金／認証情報の漏洩といったリスクにつながる可能性がある。

AIコーディングの流れは、もはや止まることはない。重要なのは、使うか使わないかではなく、「どう安全に使いこなすか」だといえる。

Claude Codeを試しているが、本番コードに触らせるのはまだ怖い

チームで導入したいが、安全面のルール作りに悩んでいる

AIエージェントに任せる範囲と、人間が確認すべき範囲を整理したい

こういった悩みを抱えるエンジニア、開発リーダー、技術管理者は、Claude Codeを実務に取り入れるうえでの不安を解消し、安心して活用するための第一歩として、ぜひ本ウェビナーを視聴してみてほしい。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。