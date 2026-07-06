Microsoft Corporationはこのほど、「WSL container is now available for public preview」において、Windows Subsystem for Linux（WSL）にLinuxコンテナの開発機能を統合した「WSL container」（以下、WSLコンテナ）の公開プレビューの提供開始を発表した。

WSLコンテナを使うことで、ユーザーは追加のサードパーティ製ツールを使わなくても、Windows上でLinuxコンテナを作成／実行／管理できるようになる。

WSL（Windows Subsystem for Linux）は、Windows上でLinux環境を実行するための機能。WSLコンテナは、このWSLを基盤としてLinuxコンテナを利用できるようにする新機能だ（出典：Microsoft）

新CLI「wslc.exe」でLinuxコンテナを管理

WSLコンテナは既存のWSLをベースにコンテナ管理機能を追加したもので、大きく分けて2つの機能を提供する。

1つめはLinuxコンテナ用の新しいCLIツール「wslc.exe」だ。これはコンテナの実行、デバッグ、テストなどをWindowsから扱えるようにするコマンドで、WSLを最新版にアップデートすればパス上に追加される。Microsoftによると、wslc.exeのコマンド体系は既存のコンテナ利用者にもなじみやすい形式で設計したという。

たとえば、Linuxデスクトップをコンテナで動かす場合は「wslc run」とタイプすればよい。CUDAスクリプトを使用してGPUにアクセスすることもできるという。別名として「container.exe」も用意されており、wslcと同じ処理をcontainerコマンドで呼び出せるようになっている。

WSLコンテナAPIでWindowsアプリとの連携を実現

2つめはWSLコンテナAPIで、Windowsアプリケーションからコンテナに対して直接アクセスできるというものだ。既存のLinux専用コードをWindowsアプリで再利用したり、クラウドアプリをローカルで実行するといった用途を想定しているという。また、Linuxプロセスがホスト上のリソースにアクセスできる範囲を限定するといった用途でも利用できる。

WSLコンテナAPIは、C、C++、C#に対応したパッケージとして配布される。MSBuildやCMakeとも統合しているため、プロジェクトファイルに数行を追加するだけで、コンテナのビルドからデプロイまでをアプリのビルド手順に追加できる。

DefenderやIntuneとも連携、企業利用を強化

Microsoftでは、企業システムでのWSLコンテナの利用も視野に入れているという。そのための連携強化として、Microsoft Defender for EndpointのWSL用プラグインが、Linuxコンテナのセキュリティイベントも監視できるように改善されている。

Intuneでは、組織内でWSLディストロやコンテナの使用可否の制御や、利用できるコンテナレジストリーの許可リストの設定などが行えるようになる。VS Code Dev Containersについても、バージョン0.462.0-pre-releaseでwslcをサポートした。

virtiofsとConsommeでWSL基盤を刷新

WSLコンテナの提供に合わせて、MicrosoftはWSL基盤も刷新した。ファイルアクセスを高速化する新ファイルシステム「virtiofs」や、新たなネットワークモード「Consomme」、メモリ管理の改善などが導入されている。これらはまずWSLコンテナで有効化され、将来的には通常のWSLにも適用する予定という。

WSLコンテナは現在、プレリリース版限定の公開プレビューとして提供されており、「wsl --update --pre-release」の実行またはGitHubから導入できる。正式版は2026年秋を予定している。