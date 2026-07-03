Windows Latestは7月1日(現地時間)、「Before you buy a new Windows laptop, you need to answer these 3 questions」において、Windowsノートパソコンを購入する際の判断基準を提案した。

近年のWindowsノートパソコンには、Intel、AMD、Qualcomm、NVIDIAのいずれかのCPU(SoC)が搭載されている。大別してx86アーキテクチャ、Armアーキテクチャの2つがあり、どちらを購入すべきか判断に悩むユーザーは少なくないだろう。

そこでWindows Latestは3つの質問を用意。これら質問に回答するだけで、選ぶべきノートパソコンがわかるという。

Windowsノートパソコン選びに使える3つの質問

Windows Latestが提案する、Windowsノートパソコン選びに使える3つの質問は次のとおり。

質問1 使いたいアプリはArmでも動く？

使いたいアプリがArmに対応していなければ、x86搭載モデルがおすすめ。対応しているなら、次の質問へ進もう。

Windowsノートパソコンに搭載されているチップにはx86とArmアーキテクチャの2つがある。Armとx86はアーキテクチャが異なるため、アプリもそれぞれに対応している必要がある。Arm対応は急速に進んでいるものの、業務用の古いアプリや企業独自のツールでは、まだ動作しないケースも少なくない。

x86は複雑な処理を得意とする反面、消費電力が高く、一方でArmは省電力という特徴がある。この特徴は電力および放熱能力に限りのあるノートパソコンでは重要な要素となっており、近年のノートパソコンでは性能面においてもArmに優位性がある。

Armとx86はアーキテクチャが異なるため、アプリもそれぞれに対応している必要がある。Arm対応は急速に進んでいるものの、業務用の古いアプリや企業独自のツールでは、まだ動作しないケースもある。

Microsoftは、x86アプリをArm上で動作させるエミュレーション機能「Prism」を提供しており、多くのアプリは利用できるようになった。しかし、すべてのソフトウェアの動作を保証するものではないため、普段使うアプリがArmに対応しているか事前に確認しておくことが重要だ。

現在の対応状況は「Windows on Arm」で確認できる。

x86アプリの互換性一覧 引用：Windows on Arm

質問2 外出先でも性能を落としたくない？

電源につながなくても高い性能を維持したいならArmがおすすめ。気にならなければ、次の質問へ進もう。

x86搭載ノートPCのバッテリー性能は近年大きく改善している。Windows Latestによると、最新世代ではカタログスペック上の駆動時間の差は一桁パーセント台まで縮まったという。

一方で、バッテリー駆動時のパフォーマンスには違いがある。Armは電源の有無にかかわらず安定したパフォーマンスを発揮するが、一方でx86は電源を抜くとパフォーマンスが低下する傾向にある。

このパフォーマンスの低下はWindowsの設定で改善できるが、代償としてバッテリーの消耗を大幅に増加させる。外出時に高いパフォーマンスを安定して必要とするユーザーは、Arm搭載デバイスを選択することが推奨される。

質問3 オンラインゲームをよく遊ぶ？

オンラインゲームをよく遊ぶならx86がおすすめ。遊ばないならArmが有力だ。

この質問は、ゲームをプレイする予定があるユーザーにとって重要なポイントだ。一方、ゲームを遊ばないのであれば、この質問は気にする必要はなく、ここまでの2つの質問で判断できる。

ゲーム自体はWindowsのエミュレーション実行機能「Prism」を利用することで起動可能。しかしながら、不正行為防止ソフトウェアが異常を検出し、アプリを強制終了することになる。つまり、Arm搭載デバイスでゲームをプレイする場合は、不正行為防止ソフトウェアの対応状況も合わせて調査する必要がある。

なお、Microsoftおよびゲームパブリッシャーはこの状況の改善に向けて対応を進めている。5月31日に公開されたブログ記事では一部ゲームのArm対応を表明しており、将来的にこの問題は解決に向かうとみられる(参考：「Introducing a powerful new chapter for Windows PCs, accelerated by NVIDIA RTX Spark | Windows Experience Blog」)。

ただし、この改善は今秋発売予定のNVIDIA RTX Spark搭載デバイスに限る可能性がある。すべてのArmデバイスへの対応は表明していないため、慎重な調査が求められる。

最後は予算と相談

3つの質問に答えると、おおよその選び方は次のようになる。

3つの質問で気になる点がなければArm

互換性が気になるならx86

オンラインゲームをよく遊ぶならx86

近年は、Windowsノートパソコン全体の使い勝手という点ではArm搭載モデルの評価が高まっている。Webブラウズやオフィススイートなど、カジュアル利用が中心の学生や社会人にはArm搭載ノートパソコンが推奨される。一方でゲームプレイ、開発、古いアプリ、特定の機能を必要とするクリエイターなどには、互換性の高いx86ノートパソコンが推奨される。

残るはメモリやストレージの容量、ディスプレーサイズ、重量、バッテリー駆動時間などだが、これらは予算の範囲内で最良のものを選択することになる。自身の利用形態を分析して、数多の製品の中から最適なノートパソコンを選択したいものだ。