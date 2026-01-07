Windows Centralは1月6日(米国時間)、「Sam Altman admits AI agents could be a serious threat｜Windows Central」において、OpenAIの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)を務めるSam Altman氏がAIモデルに深刻なセキュリティ上の課題があることを認めたと伝えた。

OpenAI CEO Sam Altman氏

Altman氏が指摘するセキュリティ上の課題とは

Altman氏は2025年12月28日、Xに人材募集の案内を投稿した。同氏はAIモデルが急速に進化するにつれ、メンタルヘルスへの影響およびセキュリティへの懸念が生じていると述べ、対策の必要を訴えた。

後者についてはAI自身の脆弱性ではなく、AIが脆弱性を発見する問題に注目。この技術をどのように悪用する可能性があるのか、誰がその恩恵を受けるべきなのかといった判断が難しいと指摘。攻撃者に悪用されないように知恵を提供できる人材を募集している。

これは現在のAIモデルが無秩序に脆弱性を発見し、攻撃者に情報提供していることをOpenAIが認めたと言える。Windows Centralは「AIはハッカーの楽園となっているようだ」と述べ、社会に悪影響をもたらしかねないAI開発に厳しい視線を向けている。

熾烈な競争からセキュリティが手薄に

しかしながら、AI開発の手を休めるべきとも言えない現実がある。今のところAI技術は米国企業が優勢だが、中国のDeepSeekなどさまざまなAI企業間で熾烈な開発競争が続けられている。ガードレールに注力すれば、これら後発企業に性能および技術面で追い越されるリスクがあり、セキュリティにリソースを回す余裕がない状況だ。

これはOpenAIのコードレッドの宣言からも明らかだろう(参考：「OpenAIがコードレッドを宣言? OpenAIとMicrosoftの優位性に変化 | TECH+（テックプラス）」)。止まることのできないAI開発推進の流れの中で、急速な進化がもたらす重大なリスクが浮き彫りとなりつつある。