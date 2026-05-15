【財界 BEST AI 100】アワードパーティを開催！

総合ビジネス誌『財界』と、AIセールス・マーケティングを手掛けるAI Swordは2026年5月19日（火）、東京・渋谷のGMOインターネットグループの施設「GMOYours」（渋谷フクラス16F）にて、17:30から「財界 BEST AI 100」のアワードイベントを開催します。

https://zaikai-best100.com/award-party

本企画で特徴ある取り組みをしているAI企業として認定された企業の中から、さらに複数社を表彰する式典でもあります。約300人が参加予定で、表彰式終了後には交流会も行います。

「財界 BEST AI 100」参加企業、審査員、無償で招待をしているゲストの方（上場企業の部長以上、ベンチャー企業の役員以上など）が参加します。

当日は、GMOインターネットグループ代表の熊谷正寿さんを始め、様々なゲストも参加、AIの最新潮流、各企業の取り組みなどについて情報交換ができる貴重な機会となります。

なお、「財界 BEST AI 100」への参画にご興味がおありの方に向けては15:10から第1部としてプレイベントを開催しています。国民民主党の玉木雄一郎さん、前デジタル大臣の平将明さん、元良品計画社長の金井政明さんなどが登壇します。いずれもご参加は「無料」です。

お申込みはサイト（https://zaikai-best100.com/award-party） のフォームからお願い致します。

※なお、ご参加には審査がございます。

【財界 BEST AI 100参加企業の一部】

日本IBM、NTTデータ、富士通、電通、博報堂、GREEX、ZOOM、JAPAN AI、AppierGroup、エクスプラザ、Legal On Technology、XAION DATA、FRONTEO、HRBrain、Sales Marker など