Wixは3月17日、2025年に買収したAI搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」について、日本市場向けに最適化した日本語版製品の提供を開始したことを発表した。Base44は専門的なコーディングの知識がなくても、自然言語の指示だけでカスタムアプリを数分で構築できるプラットフォーム。

2024年にマオール・シュロモ（Maor Shlomo）氏が創業したこのプラットフォームは、「バイブコーディング（Vibe Coding）」と呼ばれるAI駆動の開発手法を採用しており、個人クリエイターから中小企業、大企業、学術機関まで、さまざまなユーザーのニーズに対応する。

日本市場参画の背景

バイブコーディングによってデジタルプロダクトの作り方は大きく変化しており、ユーザーが求める内容を自然言語で伝えると、AIエージェントが裏側で開発作業を進める。プロの開発者向けツールとは異なり、ユーザーがコードを書くことなく業務やビジネスを動かすカスタムソフトウェアを構築できる環境を実現する。

バイブコーディングは、個人の生産性向上ツールや社内ワークフローから、カスタマーポータル、エンタープライズグレードのプロダクトまで、外部連携不要でアイデアをすぐに使えるアプリケーションとして実現することを促す。

世界的にバイブコーディングの普及が進む一方、日本での本格化はこれからという段階にある。Base44は日本市場へ本格参入し、コーディング経験がなくても本格的なアプリケーションを構築できる環境を整え、AIを活用した迅速で直感的なコードフリーな開発を国内で実現するという。

Base44の概要

Base44の自動化されたチャットベースのインタフェースは、データベース、認証、実装に至るまで、技術的な詳細を裏側で処理。サードパーティとの連携や手動でのセットアップが不要なため、技術レベルを問わず全てのユーザーが、CRM、プロダクト管理、ERP、ワークフロー自動化、財務レポートといった幅広いアプリケーションを迅速に構築できる。